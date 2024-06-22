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老公送兒450萬買房錢！她怒提告「都沒問我」　判決出爐

老公送兒450萬買房錢　她不滿「都沒問我」怒提告　法官判決出爐

▲女子不滿老公沒跟她討論，就送兒子450萬買房錢。（示意圖／Pexels）

文／CTWANT

1筆買房錢撕裂整個家。中國大陸浙江1名王姓婦人不滿李姓丈夫沒與她討論，就給兒子100萬元（約新台幣445萬元）買房錢，氣得將丈夫告上法院並要求返還。

據《浙江法治報》報導，王女與結婚34年的李男育有1名成年兒子，兩人2023年4月用115萬元（約新台幣513萬元）價格售出1間商品住房，扣除稅金後的100萬元則以存單形式在李男名下，並由王女保管存單密碼。

但王女今年1月以雙方感情破裂訴請離婚後，同意離婚的兩人就對該筆100萬元屬於誰，持續僵持不下，王女發現李男8月分3天轉帳給兒子100萬元後，更氣得把對方告上法院，主張李男擅自處分夫妻共同財產，應承擔賠償責任。

李男則辯稱，雙方早約定賣房後的資金要給兒子買新婚房，2023年7月夫妻倆原本要去定海幫兒子買房並付訂金，但因兒子反對沒購買，他之後改以贈與形式把100萬元給兒子，由兒子自行買房。

一審法院認為，由於雙方因兒子反對沒買房，按兩人原先合意想法，該100萬元屬於夫妻共同保管，李男未經王女同意，以掛失存單方式私自將該款項贈與兒子，已構成無權處分，採信王女說法，判李男應返還。李男上訴二審後，舟山中院維持一審見解，判李男須返還王女50萬元（約新台幣222萬元）。

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