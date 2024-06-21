滿意度調查問卷惹爭議　彰基總院長告醫師...二審逆轉敗訴

▲彰化基督教醫院2022年發生人事糾紛。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

彰化基督教醫院1名楊姓醫師，2022年時聲稱受到基督長老教會總會所託，在社群聊天室發布一份「彰基院長滿意度調查暨新任院長選舉」問卷，院長陳穆寬認為，內容對他及院方有不實指控，導致名譽受損而提告，一審判陳勝訴，楊男須在報紙刊登陳勝訴的消息；二審認為強制楊男登報，恐生自我否定、自我羞辱等負面效果，有侵害憲法保障自然人思想自由及不表意自由之虞，撤銷一審判決，改判楊男勝訴，全案還可上訴。

對於獲得逆轉勝，楊醫師受訪表示，陳男不該為了小事浪費社會資源，盼陳迷途知返，不要再透過奇怪的管道騷擾員工。

陳穆寬自2018年起擔任彰基院長迄今，楊醫師則於2020年8月至2022年6月底擔任彰基住院住院醫師。陳穆寬主張，楊男任職彰基醫院期間，因不滿他對於彰基改革管理措施，於2022年6月4日14時16分許，在網路問卷平台，佯稱受財團法人台灣基督長老教會總會所託，張貼「彰基院長滿意度調查暨新任院長選舉」問卷在LINE「彰基人聊天室」群組內，已嚴重減損他的名譽權及社會評價。

楊醫師則答辯，問卷雖然是他製作張貼，但調查意見並非他一人所形成，是由千人以上填寫所累積形成，且問卷調查意見也不是最終意見，都有正面選項，並無原告所稱妨害名譽，問卷調查應屬可受公評，主要是喚起醫護人員對公共事務的參與，並非以誹謗原告名譽為目的，未逾合理評論原則之範疇，應受憲法保障，以維護言論自由。

一審法官認為，楊男在問卷中「某偽基督徒少在那邊以神之名招搖撞騙」、「這裡是北韓嗎，彰基金小胖名不虛傳」、「吃相真難看」、「血汗醫院」、「貪汙」、「隨機對員工解雇或降職，營造恐怖統治氛圍」、「苛扣員工福利」、「大搞個人崇拜」等等字句敘述，客觀上已有具有抽象侮蔑、輕視等負面貶抑他人涵義，實已逸脫中立客觀陳述，且與調查原告擔任院長滿意度的目的無涉，判楊男須負擔費用刊登費用，在報紙上刊登道歉啟事，以回復陳男名譽。

楊男不服提出上訴，台中高分院部分見解與一審相同，不過針對陳男提出道歉啟事部分，法官認為，強制楊將其自己不法侵害陳男名譽情事，恐生自我否定、自我羞辱的負面效果，而有侵害憲法保障自然人思想自由及不表意自由之虞，非屬回復其名譽的適當處分。

二審法官審酌，本事件自案發到宣判之時，事隔1年10月許之久，楊男發表該問卷於群組中的可得瀏覽對象，是群組成員或其周遭親友，與報紙可得閱覽對象為一般社會大眾相較，後者訊息擴散效應大於前者，如再將啟事內容刊登於各大報，將無法避免引起淡忘者或不知情第三人議論或啟人疑竇，可能再掀負面效應，恐使紛爭擴大，刊登報版應無必要性，撤銷一審判決，楊男不須刊登報紙。全案可上訴三審。