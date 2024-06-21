鄰居家「胖橘貓」跳車頂壓凹鈑金！他花1.6萬維修怒告　法院判決曝

▲有民眾因不滿胖貓「壓凹車頂」，將鄰居告上法院。（示意圖／取自Pixels）

記者閔文昱／綜合報導

台南發生一起因「胖貓」引發的鄰里糾紛，一名車主指控，他在倒車入庫時，鄰居家一隻重達4公斤的橘貓從二樓窗內跳出，並跳在他的車頂上，導致車頂凹陷，事後他花了1萬6000元維修，然而貓咪的飼主卻拒絕賠償，雙方為此鬧上法院。對此，台南地院近日判決，是貓咪導致車頂凹陷受損，飼主應給付修車費。

車輛受損的陳姓男子指出，他2023年分別在11月1日以及12月29日，發現鄰居所飼養的橘貓2度透過2樓遮雨棚跳到他的轎車車頂上，導致車頂鈑金凹陷，維修費估計1萬6000多元。他認為是貓飼主未管好自家貓咪，導致他的車子受損，因此提起民事訴訟。

不過，貓飼主反控，陳男在事發當下並未先找她確認及進行相關討論，反而是在她家門口放了一個裝有維修報價單的紅包袋，並且用紅色簽字筆寫上要求她三天內還款的字句，讓她覺得被威脅，因此提告鄰居恐嚇。

台南地院近日開庭審理，法官表示，儘管監視器並未明確拍到橘貓跳上車頂的畫面，但透過比對其他監視器影像中的橘貓身影，確認是同一隻，並認定飼主的貓隻兩次跳到鄰居汽車車頂，導致車頂凹陷受損，依民法規定，判決貓咪飼主應給付1萬6千多元修車費給陳姓鄰居。對此，飼主表示不服，將上訴。