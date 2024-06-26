小孩真的會帶財！夫妻在「兒子出生前3周」　刮刮樂中3千多萬元

▲夫妻在孩子出生前中大獎。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一對夫妻在第一個孩子即將出生前買了一張刮刮樂彩券，沒想到中了100萬美元（約台幣3,253萬元）大獎，3周後順利生下一名男嬰，雙喜臨門的好運讓他們領獎開心表示，「這一切發生的時機真是太巧妙了」。

來自佛州傑克遜維爾(Jacksonville)的男子斯坦希爾(John Stanhill)與妻子維多莉亞(Victoria Oakley)在當地加油站商店，花費5美元（約台幣162元）購買500X The Cash刮刮樂，沒想到幸運贏得100萬美元大獎。

La pareja John Stanhill y Victoria Oakley ganaron la lotería justo semanas antes de que su hijo naciera. pic.twitter.com/WPKKN6bIjI — SiemprePajaritoAzul (@PajawitterAzul) June 14, 2024

這對夫妻11日前往位於塔拉赫西(Tallahassee)的樂透總部領獎，2人興奮宣布在發現中獎約3周後兒子也順利出生，「我們贏了樂透，又有了一名健康男嬰，這一切都發生在3周內」。

這對夫妻最後選擇一次性領取獎金，順利把64萬美元（約台幣2,082萬元）獎金帶回家，他們表示，「中獎的時機不可能再更好了，這讓我們以後在財務上可以比較輕鬆，現在只要專心當一對新手爸媽就好」，計畫把獎金存下來，做為未來兒子的教育基金。