16名諾貝爾經濟學獎得主警告　川普當選總統恐再度引爆通膨

▲美國總統拜登及前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統大選料由民主黨現任總統拜登對上共和黨籍前總統川普，但16名諾貝爾經濟學獎得主25日發布連署公開信，宣稱若川普勝選再度入主白宮，美國與全世界的經濟都會受到打擊。

路透報導，這封連署信主張川普在經濟方面的規劃將會重新引發通膨，部分原因正是他承諾要對中國進口商品徵收更高的關稅，這將提高美國消費者購買商品的價格。

經濟學家表示，「雖然我們每個人對於經濟政策的細節看法有所不同，但我們都同意，拜登的經濟政策遠遠優於川普」，且川普的作法將會打擊美國在全球的經濟地位，造成美國國內經濟不穩定。在這份連署信上署名的經濟學家，包括2001年諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲（Joseph Stiglitz）與2015年得主迪頓（Angus Deaton）。

報導指出，儘管總體通貨膨脹率在過去這2年放緩，但民調數據仍顯示，美國許多消費者對於食品、汽油及其他商品的價格上漲感到不滿。

川普競選團隊並未立即回覆路透社置評請求，拜登競選陣營發言人則稱川普的經濟方針是危險的。川普與拜登將於27日進行本屆總統大選首場辯論會，美國經濟將是其中一大重要議題。