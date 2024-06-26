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美總統大選辯論「創6項先例」一次看！　拜登選位置有玄機

▲美國總統川普,拜登。（組圖／路透）

▲美國總統拜登與前總統川普將再次辯論。（組圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國2024總統大選首場電視辯論會，將提前在美東時間6月27日晚間9時（台灣時間6月28日上午9時）登場，全程由CNN在喬治亞州首府亞特蘭大總部攝影棚舉行。高齡81歲的拜登與78歲的川普，睽違4年再次正面交鋒，這場辯論會將創下許多先例，並可能改變往後大選的格局。

辯論會主持人大有來頭

本次辯論會將由一男一女主持人共同主持，分別為55歲的塔柏（Jake Tapper）與53歲的巴許（Dana Bash）。

塔柏是CNN華盛頓首席記者兼主播，已主持過多次兩黨總統初選辯論，並曾獲美國政治學會（ASPA）表揚，還拿下多個新聞獎項。巴許這是美國新聞界的女力代表之一，為CNN首席政治記者，也有總統初選辯論的主持經驗，在CNN重要選舉之夜坐鎮過。

辯論會流程

本次辯論估計進行90分鐘，辯論人不需要準備開場白，每人答題時間為2分鐘，回應時間1分鐘，並有2分鐘結語。

辯論全程會穿插2次廣告，期間候選人不得與幕僚團隊接觸，而且與歷屆辯論的現場形式相當不同，本次將採取閉門模式，攝影棚內除了主持人、工作人員、隨扈，以及2名總統參選人等，其餘不得入內，這代表現場也不會有觀眾。

雙方團隊可拋硬幣取輸贏，選擇講台位置或最後進行結語。拜登團隊在拋硬幣環節獲勝，選擇右邊的講台位置，將會出現在轉播畫面右邊。

《印度時報》分析，團隊只所以會選擇位置，是因為當畫面左右對稱時，觀眾較容易受到右邊吸引，進而讓拜登獲得更多選民的關注。

川普則將擁有首場辯論會的最終結語發言權。

辯論會防止參選人吵架措施

雙方候選人不得使用道具、小抄，講台必須保持乾淨沒有其他雜物，只能出現紙、筆與一瓶水。

為防止雙方候選人互相打斷發言，其中一名辯論人發言時，另一位的麥克風則會靜音。事實上，這是拜登團隊提出的要求，因為在2020年辯論會場上，川普除了常常講到超時還在講，更在對手發言時頻頻打斷、插嘴，被外界認為整場辯論失去風範，堪稱「混亂」。此外，外界也解讀場邊一旦少了支持者，對川普陣營而言也較為不利。

主持人具有相當大的權力，可以隨情勢判斷切斷候選人的麥克風，避免雙方辯論變成一句來一句去的鬥嘴，並且有權「使用手邊一切工具」確保流程照表進行，並維持「文明辯論」。

今年辯論會還創下其他多起先例

美聯社分析，這場提前進行的辯論會，可能重塑大選格局。

本次辯論會是美國近代首次兩黨參選人在大選季前，就站上辯論台交鋒，2位競爭者的年齡加起來將近160歲，也是史上首次。81歲拜登是美國史上「年紀最老」的現任總統，78歲的川普也只小他不到4歲；總統候選人川普日前在紐約還被判封口費案34項罪名成立，也是美國史上首位遭判重罪的前總統

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