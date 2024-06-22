為環保不裝冷氣！巴黎奧運「選手村只有電扇」　美國隊自備空調

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為環保不裝冷氣！巴黎奧運「選手村只有電扇」　美國隊宣布自備空調

▲▼巴黎奧運選手村，房間內將提供電風扇並不會安裝空調，美國、英國、澳洲等少數國家代表隊已經宣布將自備空調。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴黎奧運選手村房間內將提供電風扇，不會安裝空調。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

2024巴黎奧運將在7月26日登場，本屆主辦方為了舉辦一場有史以來最環保的奧運會採取了許多措施，其中一項最大膽的措施就是選手村將不會安裝空調，選手房間內僅提供風扇。然而，包含美國在內等許多西方國家代表隊已經表示將自備空調設備，供自家選手使用。

根據華盛頓郵報、美聯社報導，由於全球暖化問題，今年有可能成為史上最熱的一年，巴黎奧委會計畫讓容納超過1萬5000名運動員和體育官員們的奧運選手村，以地面下的冷卻管道系統來降溫，據稱房內溫度可以維持在攝氏23度到26度之間，並且在每個房間內配備電風扇。

▲▼巴黎奧運選手村，房間內將提供電風扇並不會安裝空調，美國、英國、澳洲等少數國家代表隊已經宣布將自備空調。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴黎奧運選手村的床是用紙板所做，床墊則是以回收的漁網製成。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，巴黎以往8月1日的平均高溫約為26度，官員們強調，房間內的溫度將至少比室外溫度低6度。其他環保減碳措施還包含，選手村的床是用紙板做的，床墊則是使用回收漁網製成，且在奧運結束後選手村將被改造為可容納約6000人的公寓。

然而，美國奧委會與帕奧委員會CEO海許蘭（Sarah Hirshland）於21日表示，雖然美國代表隊讚揚主辦方在環保的方面的努力，但考慮到運動員的表現穩定性，美國隊決定自備空調，「我們在與運動員交談中，體認到這是非常重要的問題，運動員們認為這是關乎表現能力的重要因素。」

▲▼巴黎奧運選手村，房間內將不會配備空調，美國、英國、澳洲等少數國家代表隊已經宣布將自備空調。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國、英國、澳洲等少數國家代表隊已經宣布將自備空調。（圖／達志影像／美聯社）

華盛頓郵報首先詢問了20個規模最大的參賽國家，包含美國在內，再加上德國、澳洲、義大利、加拿大、英國、希臘和丹麥，共8個國家已經表示他們將自備空調。其中德國表示，只有少數體育項目參賽選手會使用空調。

另外，日本曾在去年12月宣布自行攜帶空調的計畫，但並未回覆華盛頓郵報記者的提問，若日本也將自備空調，那除了作為主辦國的法國之外，所有G7國家都將使用空調。另一個奧運最大的代表團──中國，由於並未回覆華盛頓郵報提問，目前仍是不確定因素。

巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）表示，「從環保角度來看，我希望巴黎奧運能夠成為典範。」根據國際能源署（IEA）的數據，歐洲僅不到10%的家庭擁有空調，巴黎的空調普及率則更低。2016年，全球16億台空調中，有超過一半位在中國（5.7億台）和美國（3.75億台）兩大國，而整個歐盟只有約1億台。

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