陸「快遞小哥」巴黎奧運申請出戰！　曾獲北馬「非職業第一」殊榮

▲大陸跑得最快的「快遞小哥」欒玉帥將參加2024巴黎奧運馬拉松賽事。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

本屆巴黎奧運7月26日正式點燃戰火，本屆賽事新設大眾組馬拉松賽，讓全球業餘跑者能參與奧運盛會，也成為百年奧運史上首次有業餘跑友站上奧運賽道。本業為「快遞小哥」欒玉帥曾在北京半馬獲得「非職業第一名」，被網友稱為跑最快的快遞小哥。

《正觀新聞》報導，欒玉帥將於8月10日參加巴黎奧運會馬拉松大眾組比賽，屆時將有來自全世界各地的40048名跑友參與。

據了解，業餘跑者要拿下巴黎奧運馬拉松大眾組的入場券十分不易，首先，需依照主辦方公佈的積分規則，在2023年年底前拿到10萬積分。憑實力和努力拿下積分後，還要在全球80萬人註冊參加的抽籤模式中，憑運氣拿下參賽資格。

欒玉帥透露，就在除夕當晚，一家人正在吃年夜飯，手機裡的電子郵件叮咚跳出來一則通知，「恭喜中籤2024巴黎奧運會馬拉松大眾組比賽！」他看到郵件後直接叫了出來，這是一種帶著驚喜和夢想成真的興奮感。

欒玉帥表示，自己與馬拉松的結緣正因為快遞小哥這個身份，一位熟悉的客戶是專業跑者，成為他的「領路人」，「平時為了訓練工作兩不誤，都是雙腿綁著沙袋送貨。」

公開資訊顯示，即將「奔四（40歲）」的欒玉帥來自吉林農村，在2015年成為一名快遞員，他在閒暇之餘維持著每個月3至4百公里的跑步練習，曾在2021年北京半馬拿下「非職業選手第一名」，全馬最好成績則是2小時25分55秒，被外界稱為「跑最快的快遞小哥」。