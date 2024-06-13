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搜山6天逮到逃亡5年重案通緝犯　信義鄉派出所長警察節前夕獲表揚

▲信義警分局歡慶警察節，東埔所所長林端吉（中）、第一組巡官胡惠榮（左2）獲表揚。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲信義警分局歡慶警察節，東埔所所長林端吉（中）、第一組巡官胡惠榮（左2）獲表揚。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

49歲張姓男子因妨害性自主及重傷害案，遭桃園地檢及屏東地院通緝、四處逃亡達5年，並於今年1月間於南投信義鄉涉嫌將女友毆成重傷致死後，再度逃亡失蹤；信義警分局在與縣刑警大隊組成專案小組全力追緝6天後，東埔派出所長林瑞吉等人終於在草坪頭附近山谷逮獲張男，讓他表示不可置信，佩服警方竟能於深山裡將其逮捕歸案。

信義警分局今天舉辦113年警察節慶祝活動，由分局長邱逸樵表揚獲選警察局績優員警：除了查獲重傷害及妨害性自主通緝犯的林端吉，還有規劃執行各項活動交整及安維的第一組巡官胡惠榮；和社警友站長葉于嘉則表揚獲選分局績優員警：有和社所所長方光雄、久美所所長黃裕民、偵查隊偵查佐施汯佑等3員。

▲▼信義警分局許多員警身著布農族傳統服飾、大秀才藝來歡慶警察節。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼信義警分局許多員警身著布農族傳統服飾、大秀才藝來歡慶警察節。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲信義警分局歡慶警察節，東埔所所長林端吉、第一組巡官胡惠榮獲表揚。（圖／記者高堂堯翻攝）

信義警友辦事處主任賴國正也頒贈每位同仁農會禮券1仟元，感謝同仁不分晝夜為轄區治安、交通付出的努力；多位員警也穿著傳統布農族服飾、即興才藝表演，在滿滿布農風情及輕鬆溫馨氛圍中，一起歡度即將到來的615警察節。

草屯警分局今日同時舉辦113年警察節慶祝大會，由分局長劉千祥主持，現場頒發各類獎項感謝民間團體、義警民防及警友對警方的支持，也表揚分局同仁各項績優表現，包括當選今年度警察局模範警察的草屯派出所警員詹金文、3位警察局級績優員工及14位分局級績優員工；縣議員簡峻庭、唐曉棻、李洲忠、廖梓佑、林友友、南投警友會草屯警友辦事處主任洪國熙、顧問團團長曾美玉及各界代表均出席，勉勵分局持續為維護地方治安努力。

草屯分局指出，詹金文因查緝毒品人口時，細心比對監視器、車辨系統，掌握犯嫌行蹤，進一步查獲槍枝及屢破各項刑案，獲縣警局肯定、當選模範警察；甚至在接受頒獎表揚前，又與草屯所同仁共同循線破獲一起槍砲毒品案件，表現相當優異。

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警察節信義分局東埔派出所林瑞吉通緝犯破案表揚草屯分局

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