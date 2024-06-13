慶祝警察節高市警局長帶頭捐血　表揚模範警察與績優警員

▲高雄市警察局慶祝113年警察節的活動，市長陳其邁及副議長曾俊傑也親臨活動。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市政府警察局局長林炎田特地在慶祝113年警察節的活動中，帶頭號召警察同仁及眷屬參與「警察節捐血」活動，以行動響應「捐血一袋、救人一命」的公益理念。市長陳其邁及副議長曾俊傑也親臨活動現場，表揚9位模範警察、2位警察模範母親以及30年績優資深警察獎章、破獲特殊重大案件有功人員，肯定他們對高雄市治安的辛勞付出。

在這次的慶祝活動中，特別表揚了兩位女性警察，分別是刑警大隊小隊長周育文和偵查佐洪嘉徽。小隊長周育文的重大事蹟：112年度破獲詐欺案類計4件、榮獲112年「高雄市防治家庭暴力及性侵害、兒少保護網絡」績優獎殊榮；偵查佐洪嘉徽的重大事蹟：112年度破獲詐欺案類計3件、榮獲112年度獲法務部檢察總長頒贈掃黑工作靖平二號獎狀。她們兩位都有著優異的專業表現，對社會治安做出了重大貢獻。

▲▼高雄市警察局慶祝113年警察節的活動，在這次的慶祝活動中，特別表揚了兩位女性模範警察。（圖／記者吳世龍攝）

活動現場還有由基層員警自組的「白鴿警樂團」以及原住民警察天團「Ki Sa Mu La」的精彩演出，他們以歌舞表演帶動現場氣氛，為整個警察節慶祝活動帶來滿滿的「熱情」與「活力」。

市長陳其邁在活動中讚揚了警察局長林炎田的領導，以及全體警察在治安工作上的優異表現。他感謝警察同仁在推動多場演唱會經濟、冬日遊樂園黃色小鴨、端午龍舟嘉年華等各項活動中的辛勞付出，並期許高雄市政府警察局能持續與高雄市一樣充滿活力，同心堅守信念，延續亮眼的治安成果。