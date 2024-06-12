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南警慶祝2024年警察節　143名績優人員接受表揚

▲台南市警察局為慶祝2024年警察節，於12日下午2時40分在警局4樓禮堂舉行慶祝大會，市長黃偉哲親自出席頒獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警察局為慶祝2024年警察節，於12日下午2時40分在警局4樓禮堂舉行慶祝大會，市長黃偉哲親自出席頒獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警察局為慶祝2024年警察節，於12日下午2時40分在警局4樓禮堂舉行慶祝大會，市長黃偉哲親自出席頒發模範警察、警察獎章、績優員工、績優鑑識楷模、績優婦幼工作員警及績優警察之友等6種獎項，受獎人員包含模範警察新營分局偵查隊副隊長林志魁等143人。

▲台南市警察局為慶祝2024年警察節，於12日下午2時40分在警局4樓禮堂舉行慶祝大會，市長黃偉哲親自出席頒獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

除本案得獎人外，台南市長黃偉哲並代表台南市全體186萬市民向台南市全體警察人員、民力、警友及在背後默默付出的警察寶眷們，表達最誠摯的敬意與肯定！

市長黃偉哲肯定警察局各項工作表現良好，尤其在打詐工作上更是盡心盡力，為減少市民被害，透過深入鄰里、社區、校園，向市民及校園青年學子宣導反詐，深植反詐意識，2023年更榮獲內政部警政署評核「新世代打擊詐欺策略行動綱領『識詐』(宣導教育)執行計畫」連續3期六都特優之佳績。2024年第1季在打擊詐騙成效上，更緝獲詐欺車手297人、破獲詐欺集團33件289人、攔阻詐騙件數530件，總攔阻金額1億8837萬2023元，成效卓著。

▲台南市警察局為慶祝2024年警察節，於12日下午2時40分在警局4樓禮堂舉行慶祝大會，市長黃偉哲親自出席頒獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

交通方面，警察局2023年防制酒後駕車工作，獲得內政部警政署評核全國甲組第一名，同時也是連續三年六都第一，且2023年酒駕肇事死傷事故件數，較2022年下降10.89％。此外，警察局2024年1月至4月在A1道路交通事故防制上，與2023年同期相較，減少25件，在六都中防制成效最佳。市政府道安宣導團更前往各機關學校座談及演講，並透過廣播電台連線及文宣印製等多元管道向市民宣導「路口未禮讓大執法、機車防禦駕駛、高齡者自撞、酒駕」等。警察局也定期統計分析各類交通事故數據，責成各轄區分局因時、因地、因人、因違規行為等肇事因子，滾動式檢討規劃相關交通事故防制執法作為，以有效守護市民生命、身體、財產安全。

▲台南市警察局為慶祝2024年警察節，於12日下午2時40分在警局4樓禮堂舉行慶祝大會，市長黃偉哲親自出席頒獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

執行勤務方面，2024年適逢台南400，過年期間警察局除了執行春安工作外，市政府亦舉辦台南燈會、國際蘭展、鹿耳門聖母廟國際高空煙火秀、鹽水蜂炮等大型活動，加上今年又是3年1次的台南香科年及正、副總統就職國宴首度移師台南，其中在台灣燈會的36天展期期間，警察局更動員了逾5000名警力、2000名義交執行交通疏導、治安維護及為民服務工作；總統就職國宴當天，更以最高維安規格確保每位賓客的人身安全，順利圓滿達成此次歷史性的任務，讓國際又再次看見台南的美好。

本年度同時頒發69位績優民力獎項，「警力有限，民力無窮」，協勤民力平時熱心參與維護治安工作，是維護治安不可或缺的重要力量。最後市長並提出強力打擊犯罪、交通精準科技執法及台南400共襄盛舉等三點期勉。希望警民攜手讓「打造安全大台南、幸福宜居城市」的施政目標得以實踐。

▲台南市警察局為慶祝2024年警察節，於12日下午2時40分在警局4樓禮堂舉行慶祝大會，市長黃偉哲親自出席頒獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市議會為慰勉全體警察人員的辛勞，特別由議員杜素吟代表議長邱莉莉頒發慰問金，感謝警察同仁及所有協勤民力，無論颳風下雨、過年過節，都持續堅守崗位，維護地方治安交通、協助消防救災、急難救助等市政工作，默默地奉獻心力，讓台南有幸福宜居城市的美名，也期許警察同仁與各協勤民力繼續維護台南市民的生命財產安全，讓台南的未來更加美好。

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