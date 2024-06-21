韓國瑜投票挨批不中立！黃揚明搬案例打臉「當然有權投票」

▲法院今（21日）針對行政院「國會改革」覆議案進行表決，立法院長韓國瑜也參與投票。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

立法院今（21日）針對國會改革覆議案進行表決，其中，立法院長韓國瑜也親自參與投票，不過遭民進黨立委大喊「院長不中立」。對此，資深媒體人黃揚明則拿出過去案例打臉綠營說法，並指立法院長有權力投票，與議事中立無關。

針對韓國瑜在進行國會改革覆議案的投票行為，綠委王定宇以立法院組織法第3條第2項為依據指出，該條文規定立法院院長、副院長不得擔任政黨職務，應本公平中立原則行使職權，維持立法院秩序，處理議事。他強調，「中立」就是在議事上不傾向任何一方，民進黨在過去8年，蘇嘉全、游錫堃院長在表決時都不會投票，實踐議長中立的國會改革。

不過，黃揚明以2013年覆議會計法的記名投票結果為例發文指出，當時前立法院長王金平也投下一票反對，反對維持原決議即贊成覆議案，而韓國瑜作為本屆立法院長，當然有權利投票，且這與議事中立無關。

資料顯示，王金平曾在2002年2月19日「財政收支劃分法第8條及第16條之1修正條文」覆議案、2003年12月31日「公民投票法」覆議案、2004年9月14日「三一九槍擊事件真相調查特別委員會條例」覆議案 、2007年6月12日「農會法第46條之1修正條文」及「漁會法第49條之1修正條文」覆議案、2013年6月13日「會計法第 99 條之 1 修正條文」覆議案、2014年1月28日「地政士法第51條之1修正條文」覆議案等6個覆議案表決過程中均有投票。

國民黨書記長洪孟楷指出，此次覆議案是由行政院長卓榮泰領銜提出，既然行政院長都能夠表達意見，立法院長投票當然天經地義，「民進黨雞蛋裡挑鋼筋只更坐實忽視多數民意。」國民黨台北市議員鍾沛君則稱，韓國瑜進場投票是一種表態，因立法院的尊嚴不容被行政院抹黑，「是為了他自己、周萬來秘書長，與所有議事人員的努力，不能被民進黨踐踏」。