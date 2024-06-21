韓國瑜投票否決覆議「是一種表態」　鍾沛君：為立法院的尊嚴

▲韓國瑜投票。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院21日以62票反對、51票支持，否決行政院所提的國會改革覆議案，立法院長韓國瑜也進場投票，引發綠營批評 違反中立。國民黨台北市議員鍾沛君表示，這是一種表態，因立法院的尊嚴，不容被行政院抹黑，「是為了他自己、周萬來秘書長，與所有議事人員的努力，不能被民進黨踐踏」。

鍾沛君說，當她看到韓國瑜投下反對覆議選票那一刻，真的深以國民黨從政黨員為榮，因為國會改革明明就是多數人民期待，民進黨過去長年主張，卻被受既得利益綁架的綠朝新貴們，用盡各種造謠抹黑打擊。甚至，泱泱行政院，提出的覆議理由，水準跟那些匿名側翼差不多低落，甚至還對立法院的議事，指手畫腳，說三道四。

鍾沛君指出，行政院質疑批評立法院的程序，就等於質疑批評韓國瑜主持的議事，而在這一局中，韓院長不只曾被民進黨委員們暴力相向，甚至連在野陣營都一度不解，為何要連續四次院會，逐條平均表決八次。就是為了完備程序，就是為了迎戰釋憲。那是真正的老臣謀國，真正的用心良苦。

鍾沛君認為，今天韓院長這一票，否決覆議，就是一種表態，立法院的尊嚴，不容被行政院抹黑。也是為了他自己、周萬來秘書長，與所有議事人員的努力，不能被民進黨的踐踏，「再次感謝所有力挺改革的支持者、好朋友們，積小勝，為大勝，現在的國民黨，值得期待」。