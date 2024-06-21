爭取更大挑戰與責任！　卓冠廷為選中執委辭黨發言人

▲民進黨新北市議員卓冠廷。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨新北市議員卓冠廷21日宣布，由於要參選民進黨中執委，因此在宣布參選的同時卸下黨發言人一職。他說，已向主席賴清德、秘書長林右昌報告，1年3個月的階段性任務完成，同時也算是逼自己要想清楚下定決心，因此在賴主席與林秘書長的理解與同意下辭去職務。

「前行。爭取更大的挑戰與責任！」民進黨台北市議員卓冠廷21日表示，向各位台灣隊的好朋友報告，他決定向前邁出一步，今天登記參選本屆民進黨中執委，且從登記起，即卸下民進黨發言人的身份。

卓冠廷說，2024大選結束，台灣迎接新時代，本應是充滿希望的時期，卻有種種的反動勢力，企圖毀壞過去八年改革打下的基礎，也讓國家的前景充滿不安與混亂，「這是我們全體台灣隊都有所共感的氛圍」。

卓冠廷表示，這些心情，伴隨著選後一場一場的檢討、以及眼下國會亂象中民進黨全體對自己的重新磨練，「我們有一致的目標，在2024年選後，我們心愛的台灣可以穩健前行」。

卓冠廷說，今年初，看著許多優秀的委員未能成功當選、連任，甚至被守舊勢力、土地的主人們奪回席次，我常思考，自己是否當時能做更多？直到現在，仍思考自己是否能為台灣隊貢獻更多。經過長考，也做出決定，參選並爭取成為民進黨中執委的機會，「因為我想要在民進黨迎接新時代的此刻，有更多的參與」。

卓冠廷也說，他已向主席賴清德、秘書長林右昌報告，雖然過去兼任民進黨發言人屬志工性質，不受應辭職參選的限制，但回到個人而言，既然1年3個月的階段性任務完成，同時也算是逼自己要想清楚下定決心，因此在賴主席與林秘書長的理解與同意下，選在登記最後一日正式參選，也從參選登記中執委那刻起，卸下發言人身份。

卓冠廷強調，他僅僅是卸下發言人身份，但仍會一直為台灣發聲，直到沒有聲音，這一點大家可以相信他。他也說，也拜託大家，為他的參選加油，「給我機會，讓我以更大的責任為台灣努力」。