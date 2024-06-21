39搶30！民進黨中執委登記截止　權力核心中常委改選掀關注

▲民進黨中常會。（圖／民進黨提供）



記者陳家祥／台北報導

民進黨將在7月21日召開全代會，改選中常委、中執委。6月21日下午領表登記截止，中執委選舉共計39人登記，中評委選舉共計16人登記。依照選舉規定，617席民進黨全國黨代表會先選出30席的中執委，再從這30席中執委中選出10席中常委。

民進黨員日前投票選出309席票選全國黨代表，再加上由立委、直轄市議員、歷任黨主席、縣市長等黨公職所組成的308席當然黨代表，共計617席黨代表。7月21日全代會改選中執委、中評委時，將由這617票選出。

在後續的程序方面，6月21日領表登記截止後，6月26日召開中執會審查候選人資格，6月27日抽籤；7月21日全代會辦理投開票；7月24日中常委、中執委、中評委宣誓就職並向中執會報告選舉結果。

中執委登記名單：

呂林小鳳(女/中執委/桃園市議員)、鄭志宏(中美醫院董事長/桃園市全代)、林益邦(中執委)、王定宇(中常委/立委)、林俊憲(中常委/立委)、鍾佩玲(女/台北市議員)、林宜瑾(女/中評委/立委)、黃守達(台中市議員)、邱志偉(立委)、何文海(台中市議員)、陳淑華(女/中執委/台中市議員)、洪申翰(立委)、洪健益(台北市議員)、張嘉玲(女/新北市議員)、鄭光峰(高雄市議員)、鄭孟洳(女/高雄市議員)、戴瑋姍(女/新北市議員)、蘇治芬(女/前立委)、李姸慧(女/中執委)、許書維(彰化縣議員)、湯詠瑜(女/高雄市議員)、張慈馨(女/高雄市全代)、莊雅芬(女/台北市黨部黨代表)、張立辰(台北市黨部執行長)、潘新傳(前台南市黨部主委)、童子瑋(基隆市議長)、張宏陸(立委)、賴秋媚(女/新北市全代/前新北市議員)、王世堅(立委)、陳茂松(中常委)、林岱樺(女/立委)、何明杰(前台中市議員)、陳睿生(桃園市議員)、卓冠廷(新北市議員)、鄭美娟(女/中執委)、李偉智(中評委/台南市議員)、陳亭妃(女/中執委/立委)、陳明虹(前台中市黨部執委)、徐富癸(立委)

中評委登記名單：

李宗翰(台南市議員)、洪宗熠(前立委)、顏蔚慈(女/新北市議員)、張丞儀(女/桃園市全代/前桃園市黨部主委)、賴瑞隆(中評會主委/立委)、許譽騰(台北市全代/前台北市黨部執委)、蔡昌達(前高雄市議員)、黃中志(前中評委)、呂孫綾(女/中評委)、曾朝榮(台中市議員)、薛琇穗(女/宜蘭縣全代/宜蘭縣黨部評委)、周志賢(中評委)、李雨庭(女/高雄市議員)、陳怡君(女/台北市議員)、陳湘媛(女/台北市全代/台北市黨部執委)、朱政騏(台北市全代/台北市黨部執委)