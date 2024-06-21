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手工藝品創意無限　台南勞工局晴天坊進駐可庫美學

▲「可庫美學共享空間」致力提供就創業資源給在地商家，特別引進台南市勞工局「晴天創意築夢坊」之手工藝品。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「可庫美學共享空間」致力提供就創業資源給在地商家，特別引進台南市勞工局「晴天創意築夢坊」之手工藝品。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

一座城市所以偉大，是因各行各業互相提攜，打造強韌競爭力！台南市長黃偉哲帶領市政團隊，朝「希望家園」理想目標邁進，「可庫美學共享空間」致力提供就創業資源給在地商家，引進勞工局「晴天創意築夢坊」之手工藝品，讓身心障礙、特定對象的創作品有展售舞台，增加曝光率，創造話題，刺激買氣。

▲「可庫美學共享空間」致力提供就創業資源給在地商家，特別引進台南市勞工局「晴天創意築夢坊」之手工藝品。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「可庫美學共享空間」，成立於2022年，坐落在車水馬龍中西區民生路上，建築外觀清新明亮，傳統建築中獨樹一格。可庫空間執行長蘇芸昀分享品牌理念為「無限可能的寶庫」，室內規劃多款美好空間提供租賃，各種活動能靈活運用。不僅解決場地問題，更舉辦多元化講座、主題展覽或生活體驗，期待整合在地資源，落實事業生態圈「共好」新思維。社會責任不落人後，關心身心障礙、中高齡就創業議題，在一次台南市政府勞工局租用場地時，認識「晴天坊」手工藝行銷平台，後續積極聯繫進駐事宜。

▲「可庫美學共享空間」致力提供就創業資源給在地商家，特別引進台南市勞工局「晴天創意築夢坊」之手工藝品。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市勞工局局長王鑫基表示，感謝可庫空間對地方產業用心經營，首批晴天坊手藝品上架，精挑細選十項優質好物，象徵「十全十美」，包括應景今年「台南400」的壽司捲環保袋、貓頭鷹鑰匙圈、生活札記手工書，還有台南袖珍美食海產、古蹟系列鑰匙圈，以及辦公室貼心實用品，隨身手機袋讓電話不漏接、包中包粽包祝福提案順利過關、特色便條紙夾提醒代辦事務等，在忙碌倉促工作時間裡，藉由手工藝品傳遞情感溫暖，增添生活創意趣味。

▲「可庫美學共享空間」致力提供就創業資源給在地商家，特別引進台南市勞工局「晴天創意築夢坊」之手工藝品。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局就業促進科科長沈淑敏表示，希望透過眾多公私立單位來到可庫空間，讓更多人看到「晴天坊」夥伴的努力和堅持，每一項藝品背後，都有認真打拼的精神。「晴天坊」迄今共輔導15個團體，341位身心障礙及中高齡、新住民、原住民等特定對象手工藝品創業！除了安排市集擺攤做生意、媒合寄賣據點、設立虛擬電商等銷售管道，還會規畫專業課程，重視創業者職能發展。歡迎有興趣的台南市民朋友，隨時關注「晴天坊」官方網站及臉書，不定時發布相關資訊，有任何問題歡迎來電洽詢，電話：06-2991111轉8068（劉小姐）或06-2991111轉6786（林小姐）。

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