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倒數三天！Google宣布1功能停用　5億用戶快備份

Google Podcast將於6/23全面終止服務。（取自Pexels）

▲Google Podcast將於6/23全面終止服務。（取自Pexels）

圖文／鏡週刊

Google於2023年宣布將於台灣時間6/23停用Google Podcast服務，把Podcast功能轉移至YouTube Music，呼籲5億用戶盡速備份，在7/29前都還可以存取內容備份。

綜合外媒報導，Google Podcast於2018年推出，截至今日下載人次約5億次；Google於去年宣布將停用Podcast功能，合併至YouTube與YouTube Music，美版已於4/3停止服務，國際版最後服務日期為6/23。

Google說明，直到7/29之前，用戶仍可存取Google Podcast內容進行備份，但7/29之後就沒辦法遷移或匯出項目，用戶可透過設定選單，選擇「匯出訂閱項目」，有2種方案，一個為將原節目匯出至YouTube Music平台，系統會將用戶原先追蹤的創作者，同步轉移至該平台，未來可透過YouTube Music收聽。

另一方案為匯出資料供其他應用程式使用，即為下載OPML檔案，可保留現有的追蹤名單，讓使用者自行匯入檔案至指定播放的軟體。


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