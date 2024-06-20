奶蓋喝到最後驚見「茶葉」！他仔細一看嚇壞：是死掉壁虎

▲有網友喝奶蓋喝到最後，才發現杯子裡面竟然有一隻死掉的壁虎。（翻攝自爆料公社二社）

圖文／鏡週刊

最近台灣一直爆出食安問題，其中有些案例是在餐點中，出現蟑螂等生物，導致餐點有衛生上的疑慮。就有一名網友表示，指自己買了一杯「奶蓋」手搖飲，平常都習慣打開蓋子喝，沒想到喝到最後才發現裡面「怎麼有茶葉的根」，結果撈起來一看竟然是隻壁虎，讓他直接嚇壞。

近期有不少網友都紛紛上網，抱怨自己的餐點中，竟出現蟑螂等生物，嚇壞不少人。昨（19）日有消費者於臉書社團「爆料公社二社」PO文，指買了一杯「奶蓋」手搖飲來喝，自己通常會習慣將蓋子打開來喝，沒想到喝到最後意口，才發現喝到「茶葉的根」。

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▲網友喝奶蓋到最後，發現杯子裡有類似「茶葉」的異物。（翻攝自爆料公社二社）

原PO沒有想太多，直接將「茶葉的根」撈起來一看，才赫然驚覺原來是一隻死掉的壁虎。從原PO所附上的照片，由於壁虎的死狀是倒過來的狀態，若沒有仔細觀察還真的會誤以為是「茶葉」。

▲裡面竟然是一隻已往生的壁虎。（翻攝自爆料公社二社）

該篇pPO文曝光引起熱議，不少網友跑來留言，「天啊，心理陰影太大了」、「比小強爆漿不噁心」、「那隻壁虎是不是少一隻手……」「我喝過耶 而且還吸到嘴巴裡 原來我不孤單」、「別人的奶蓋比較料多味美！？」「真的會以為是茶葉欸 好噁」、「有聽過青蛙下蛋，這杯應該叫壁虎漫步」。



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