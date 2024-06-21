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全班第1名學霸「收入輸給最後1名」　他曝論點！全場吵翻

▲▼高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／ETtoday資料照）

▲全班第一名同學，都從事哪些行業呢？（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

最近一則貼文瘋傳，指出第一名學霸出社會後，收入都會低於最後一名的同學，這個論點引發臉書粉專「一百五」轉發，千名網友也吵翻了，「我們班第一名的在當醫生，最後一名的在菲律賓被槍斃了」、「倖存者偏誤的最佳詮釋 」；還有人中肯破盲點，「我當過第一也當過最後，出社會老爸是誰比較重要」。

粉專「一百五」表示，最近Threads瘋傳一則PO文，寫道「以前學校全班第一名，出社會後，收入都會低於當時全班的最後一名，不信你去問！」

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文章曝光後，引來百萬網紅Cheap回應，「這就是另類的『不偷不搶』、『穿最髒的衣，賺最乾淨的錢』的社會大學自慰文啊」。不少人也開酸，「倖存者偏誤的最佳詮釋 」、「小窮鬼的想像力真豐富」、「唸書就是為了分辨誰一天到晚在唬爛」。

有網友則回，「我們班第一名的在當醫生，最後一名的在菲律賓被槍斃了」、「做詐騙的...有時候的確賺的比醫生多」、「最後一名在牢裡，第一名是外科醫生」、「我求學各時期的第一名，最後幾乎都是菁英階層耶～醫生、律師、高階主管的」、「我們班第一名的在當上市櫃老闆，最後一名的在做推銷員」、「以前我們全班第一名在ASML，最後一名在看守所」。

留言串中，有人突破盲點分析，「我當過第一也當過最後，出社會老爸是誰比較重要」、「那不一定耶～家裡有錢有事業比較有影響」、「讀好書不如投好胎」、「最後一名收租的～阿爸有錢」、「還有人在比名次？不是都在比父母嗎」。

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