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至少生1孩！有多少錢「才算普通家庭」　答案爆殘酷

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲許多人感嘆，沒錢根本不敢生小孩。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

要有多少錢才算「普通家庭」？一名女網友認為，年收入要達200萬，有車有房且生一孩，且貸款是繳清的情況下，才是普通家庭，接著好奇大家怎麼認定？文章引爆討論，網友給的數字太殘酷，「所得稅綜合繳超過20萬，才有資格叫普通家庭」、「夫妻年薪各100萬是中產階級」。

一名女網友在Dcard表示，聽很多人都說「沒錢不要生小孩」，讓她不禁思索著，到底要多有錢才能生？要多有錢才能算「普通家庭」呢？

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原PO分享自己的看法，一個「普通家庭」應該要有年收入達到200萬的經濟基礎，並且擁有自己的房子，最好連房貸都已經繳清。此外，原PO還認為，這樣的家庭還應該要有一輛車，且至少生1孩或以上。

底下網友曝殘酷數字，「我以前讀某校假日班大學的老師說：夫妻年薪各100萬是中產階級」、「家庭稅後500萬/年」、「每個人家庭背景／價值觀不同，對普通家庭的定義都不同」、「用數據來說，大約淨資產894萬，稅後年收入94萬以上」、「要看繳稅單，每年房屋稅地價稅、所得稅綜合繳超過20萬，才有資格叫普通家庭，像我三個加起來才17萬，每天過得很拮据都要吃乞丐時光渡日子」、「能另外幫每個小孩一人準備一間房子，也有自己的房子，退休金準備好，就是中產家庭」。

但也有網友說，「朋友只有老公賺錢4萬多，老婆帶兩個孩子，租房子，二手車，也是養到高中了」、「我朋友老公做工地月薪大約5-6萬，她全職媽媽但有四個小孩...真的很敢生」。

事實上，行政院主計總處最新公布，2021年底我國平均每家庭財富為1638萬，中位數為894萬元，最高20%家庭平均每戶5133萬、最低 20% 家庭平均每戶77萬。當然除了看年收入，也還要參考居住地，才能判斷真正的家境水準。

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