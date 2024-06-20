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林口→台北2小時還沒到！妹子崩潰喊：通勤地獄　在地人曝1解法

一名網友指出，日前她下午5點從林口朋友家離開，沒想到在公車上滑了大約40分鐘的手機，發現自己竟然還沒離開林口。（示意圖／翻攝Google Map）

▲女網友發文分享搭公車從林口回台北的經驗。（示意圖／翻攝Google Maps）

圖文／CTWANT

求職不易，公司在哪全憑運氣，每日通勤就成了絕大多數上班族要面對的難題。一名網友指出，日前她下午5點從朋友家離開，搭公車前往台北，沒想到在公車上滑了大約40分鐘的手機，抬頭驚恐發現自己竟然還沒離開林口。這名網友還透露，當天抵達台北東區已經是晚上七點多，短短20公里的路程，竟然花了2個多小時，讓她崩潰發問，「住林口的朋朋到底怎麼去台北上班的？」

一名女網友近日在社群平台「Threads」發文，開頭便崩潰表示，「終於領教到林口的通勤地獄！」該名網友表示，自己當天下午5點左右從朋友家出門，搭上前往台北東區的公車，一路滑了40分鐘的手機，一抬頭發現竟然還在林口，且抵達東區時已經晚上7點多，讓她不解：「住林口的朋朋到底怎麼去台北上班的？」

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貼文曝光，引來大批網友留言，「沒事。林口交流道日常」、「林口日常，也是我死都不想再住林口的原因」、「沒有機捷前每天來回通勤抓4小時」、「下午如果四點多沒上交流道⋯就要等很久了」、「上交流道前旁邊有個橋下夜市，曾半小時車還開不到一半夜市的距離，超崩潰」。

也有不少居住在林口的網友熱情分享通勤解法，「如果是住林口前段，上下班尖峰時刻搭機捷最快。林口中後段，搭跳蛙公車」、「現在有行政院通勤月票，30天1200元可以搭機捷」、「有了機捷每天通勤只需要1小時，但就是要搶捷運站的機車停車場」。

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