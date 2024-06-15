剛果村民遭「綑綁斬首」至少42死！　IS附屬組織宣稱犯案

▲ 北基伍省城鎮貝尼的馬沙拉村（Masala）上周也遭民主同盟軍襲擊。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中非剛果民主共和國（DRC）東部村莊遭襲，至少造成42人死亡，有些死者遺體被發現時已被斬首，或被以繩索綑綁，死狀相當悽慘，伊斯蘭國（Islamic State）附屬組織已經宣稱犯案。

綜合《路透》及《法新社》，剛果北基伍省城鎮盧貝羅（Lubero）的馬伊肯戈村（Mayikengo ）12日遭武裝份子闖入襲擊，至少42人被殺害。

盧貝羅行政官員基維瓦（Alain Kiwewa）指控，兇手是隸屬伊斯蘭國的反叛組織「民主同盟軍」（ADF），最初是烏干達反政府團體，但在剛果東部叢林地帶已活躍近30年。

另一名官員Macaire Sivikunula說明，武裝份子要求居民在市場集合，謊稱是要開會，接著便持槍和刀械攻擊，在通往市場的道路上發現多達17具屍體。

民間領袖帕魯庫（Seba Paluku）受訪提到，有些死者被綁起來，有些則被斬首，他和士兵趕抵現場時，遺體還散佈在地上，無法運離，因為車輛無法抵達。

伊斯蘭國14日在Telegram聲明宣布對這起襲擊負責，而上周北基伍省還有另一座村莊遭到類似攻擊，至少80人遇害。加上馬伊肯戈村，民主同盟軍6月以來在剛果已造成近150人喪命。