丹麥女總理當街遭男毆打　傷勢曝光！隔天行程全數取消

▲丹麥總理佛瑞德里克森街頭遇襲，傷勢曝光。（圖／路透）

記這張寧倢／綜合外電報導

丹麥女總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）7日在哥本哈根市中心的廣場被一名39歲男子毆打。據總理辦公室聲明，雖然佛瑞德里克森受到驚嚇，所幸僅頸部輕微扭傷並無大礙，她8日行程一概取消。襲擊者事後迅速被逮捕，但目前尚不清楚犯案動機。

綜合BBC與路透社報導，據2名目擊者描述，佛瑞德里克森當時正走在廣場上，一名男子從反方向走靠近她，並猛力地推撞了她的肩膀一下，導致她身體往側邊傾倒，雖然力道猛烈但她並未摔倒在地，她後來在附近的咖啡廳坐下休息。

哥本哈根警方表示，這名攻擊總理的39歲男子將於當地8日下午1時左右出席法庭聽證會，接受初步訊問。不過，警方拒絕提供更多細節。

▲丹麥總理幸未受到重傷。（圖／路透）

總理辦公室則證實，佛瑞德里克森7日稍晚已經前往醫院接受檢查，除了頸部輕微扭傷之外安然無恙，但她在此事件中受到驚嚇，8日所有的原定行程都已經取消。

報導指出，這次襲擊事件發生在丹麥參與歐盟選舉的2天前，丹麥警方與總理辦公室都未透露男嫌的犯案動機，也未提到他身上是否攜帶武器。

在這起事件的1個月前，德國有3名政治人物在歐洲議會與地區議會選舉前遇襲；約3周前，斯洛伐克總理費佐（Robert Fico）遭兇手開槍暗殺未遂，嚴重受傷。