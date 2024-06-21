國會改革覆議案記名2選票曝光！　表決結果12點半前出爐

▲國會改革覆議案樣張。（圖／記者陳煥丞攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院今（21日）針對國會改革覆議案進行表決，國民黨書記長洪孟楷稍早受訪時曝光2張黃色及粉色的投票樣張，他指出，院會議程9點是進行國是論壇，10點開始處理議程報告事項，處理完後議場將開始佈置投票所，約於5分鐘後開始表決，最終結果將於12點半以前出爐。

洪孟楷指出，依規定覆議案要用記名投票表決，國民黨團日前也跟議事處拿到今天要投票的樣張，可以看到兩個顏色的票，一個是《立院職權行使法》的覆議案，另一個是《刑法》的覆議案，票張上面也會有委員的姓名，上面有清楚的格式。

針對刑法覆議案的部分，一選項為，「贊成維持本院原決議，即反對覆議案」；另一選項為「反對維持本院決議，即贊成覆議案」，立法院職權行使法也有這兩項選項，洪孟楷指出，議事處很用心把票張寫得非常清楚，讓委員不會有投錯的狀況，國民黨團昨天也發給所有委員，大家都非常清楚，稍後也會依照委員會來發放票張給立委。

洪孟楷也說，兩張票分不同顏色，但是會投在同一個票匭裡面，開票時，會先分兩個不同顏色分，再逐一唱名，國民黨團決議，所有委員要集中投入一個票匭，也希望跟民進黨團有所區分，也會跟民進黨團有君子協議，避免有互相干擾的事情發生。

媒體問到，如果有跑票的話會怎麼辦？洪孟楷回，「我們不用預設這樣的可能性，我也相信不會發生這樣的狀況」。

