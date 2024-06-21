國民黨團議場門口守夜　柯建銘問守給誰看：今天絕對領票投票而已

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

今（21日）院會將表決國會改革覆議案，綠黨團已強調不會杯葛、藍委們則枕戈待旦、已經守在議場門口。民進黨團總召柯建銘昨困惑，不知在防誰？排給中國看的嗎？心中有鬼，做得都是鬼事，洪申翰下午只是進去議場取物，國民黨驚嚇之餘就大動作在議場門口排隊，扮鬼嚇自己。今天絕對是領票投票而已，這是哪門子的花蓮王？不要再獻醜了。

柯建銘指出，經民進黨立法院黨團爭取，立法史上首次6月19日、6月20日二次全院委員會，其用意是讓藍白合提之毀憲亂政、濫權擴權之「反國會改革」，能在國會上第一次有機會讓傅黃以降所有藍白委員（22+4人）上台發言，讓黃國昌所謂「最高機密」出土而胡說八道。說出盡是視憲法於無物，藐視自己立委身分的謬論，說謊又無法圓謊言，不知所云，前言不對後話，雖讓全國人民氣炸，但見其卸世卸眾，讓民意更反撲。

柯建銘也回顧整段議事攻防過程，4月26日，花蓮王率17位藍委到北京，不怕你知，密會中國政協主席王滬寧，這趟中國行是述職兼領旨？密謀何事？5月17日，肖想一天內完成國會擴權反改革法案，及環島高、國道六延伸案（韓國瑜院長領銜提案），提前在議場前排隊、佔領主席台，沒收發言，一路舉手表決，欲畢其攻於一天之如意算盤。

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柯強調，豈知民進黨用議事策略、程序，從5月17日、5月21日、5月24日、5月28日，奮戰四天，引來民意大反撲，青鳥行動，超過10萬名偉大台灣人民站出來，在國家生死存亡之秋，自己國家自己救下，用民主海嘯防止藍白聯合賣台。

柯建銘表示，不厭其煩重新回顧，台灣人民不能忽視這段「驚悚時刻」，未來四年內什麼事情都可能發生的，你我都需要站出來捍衛民主，捍衛憲政體制，捍衛國家的！覆議雖不能成功，但絕非終戰，絕對是下一階段更危險時刻的開始，「勿謂罷免言之不預也」。

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對於日後朝野攻防，柯建銘感嘆，覆議後，顯見民眾黨降白旗，升藍旗之易幟，民眾黨成小藍將正式登場，小草何辜，被騙者何辜，難道這是台灣人之劫難？國民黨自欺欺人式的將「藍鳥易名藍鷹」，其實是紙糊的藍鷹，將如斷線的風箏，隨風而飄，隨風而落，還侈言展翅，早已成無翅、落翅之鳥而已。

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柯建銘批評，藍白早就是有體無魂之稻草人而已，敢對抗憲法、對抗民意，卻不敢對抗中國，誰不知，焉能不知，國民黨強制動員只引來更大民意反撲，自我滅頂罷了，偉大的台灣人民，堅持到底，必有大翻轉、大勝利。

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柯建銘也指出，晚上又見議場門口排隊，不知在防誰？排給中國看的嗎？智者有言：心中有鬼，做得都是鬼事，洪申翰下午只是進去議場取物，國民黨驚嚇之餘就大動作在議場門口排隊，大驚嚇，不知在排什麼隊？扮鬼嚇自己。明天絕對是領票投票而已，這是哪門子的花蓮王？不要再獻醜了。