　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國會改革覆議案今表決！藍號召「藍鷹行動」　藍委7點進議場卡位　

▲▼國民黨團進議場 聚集規劃 沙盤推演國會改革覆議案。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團進議場，沙盤推演國會改革覆議案攻防戰術。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院於今（21日）進行國會改革覆議案表決，民團連三天發起「青鳥行動」，國民黨也號召「藍鷹行動」挺改革。國民黨團從昨天就開始在議場外輪班排隊，早上7點一到，藍委就進場簽到，進到議場後藍委們也在討論攻防戰術，藍委將在主席台走道卡位，防止綠委影響立法院長韓國瑜主持會議。

國民黨今借青島東路、鎮江街到林森南路這段路權，號召「力挺國會改革 藍鷹翱翔 弊案現形」挺改革活動。國民黨團表示，這次由國民黨中央黨部及立法院國民黨團協力籌辦，邀請全國支持國會改革、希望陽光照進立法院的鄉親一起共襄盛舉，走上街頭把過去八年對民進黨貪汙腐敗、專制傲慢的不滿吶喊出來。

▲▼徐巧芯 陳菁徽發現議場內民進黨立委席有睡袋。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委徐巧芯、陳菁徽發現議場內民進黨立委席有睡袋。（圖／記者屠惠剛攝）

總召傅崐萁早上受訪時表示，今天是一個歷史上關鍵時刻，因為全世界的民主國家都有聽證、調查權，讓他們人民有權、國會有能，並讓貪污腐敗狀況一一揭發，而台灣今天終於要做決定。

傅崐萁提到，這次三讀通過的國會改革法案，民進黨不但沒有謙虛接受，還用極端的手段，灑下大量資源發起網軍、側翼，以及群眾運動恐嚇在野黨；行政院長更在不了解的情況下提出覆議案，今天國民黨團會乘載民意，投下神聖一票。

傅崐萁也說，國民黨團從昨晚一路守護國會，就是希望今天可以讓韓國瑜順利上台主持會議，國民黨也會投下神聖一票，一定會堅持奮戰到底，否決掉覆議案，積極來查弊，讓貪污腐敗的惡形惡狀一一現形，包括風電案、快篩、口罩、綠能、台南88槍等，讓還權於民、陽光透明。

ET快訊
烤魷魚射出「酒精火箭術」女童全身燃燒　9秒驚悚片曝光
國會改革覆議案今表決！　「藍鷹行動」7點進場卡位
碰瓷神鬼夫妻起底！　「詐保SOP」海撈5504萬
毀三觀！陸情侶「撞球館活春宮」　朋友在旁教學
唐治平母亡18天不認屍挨轟不孝！前女友「相信他愛媽媽」幫求援
快訊／大谷翔平首打席開轟　本季第21轟出爐居國聯第一
汐止通緝犯蛇行逃警！　上銬突吐白沫送醫亡
台生復旦畢典「暴打老師」慘了！　北大發聲明：不予錄取

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國會改革覆議案今表決！藍號召「藍鷹行動」　藍委7點進議場卡位　

國民黨團議場門口守夜　柯建銘問守給誰看：今天絕對領票投票而已

質疑「現在抗爭變得很高級」　陳沂：那些創黨元老去哪了？

陸南方暴雨成災　陸委會、海基會表達慰問關懷

國防部遭冒名問卷「騙個資」！顧立雄：不排除境外勢力參與

覆議案表決倒數「青鳥今晚集結8千人」　再喊明天重現10萬人上街

要卓榮泰撤造謠圖卡　黃國昌：連基本要求都做不到「有何資格當閣揆」

賴清德Threads辦抽獎引網友瘋搶　親簽版《時代》雜誌限量送

卓榮泰繳「滿月成績單」　全力打詐、重建花蓮、推動希望工程

願幫柯文哲繳107萬呆帳　陳佩琪曝1前提：辦雙城「市長自費」就好

母親眼看兒遭輾慘死　喊話駕駛：該煞車的

孫安佐30萬交保笑著出地檢署　比「無量空處」對記者領域展開

唐治平下跪氣喊「說800次不是我媽」　領唐媽遺體卡關…經紀人3聲明求助

唐治平衝電視台下跪！被逼認屍怒：不是我媽

陳妍希.陳曉爆婚變「最後同框0互動」　為愛犧牲挺尪…回應「他眼睛沒光」

抹香鯨嘴纏垃圾求助潛水員　獲救後「繞場道謝」超感人

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

千葉火鍋400坪店面燒成廢墟　空拍慘照曝！損失粗估數千萬

中捷受傷高中生曝不逃跑原因　首露面！感謝英勇「許瑞哥哥」

孫安佐新名字曝 交保比｢無量空處｣領域展開｜20240620 ET午間新聞

國會改革覆議案今表決！藍號召「藍鷹行動」　藍委7點進議場卡位　

國民黨團議場門口守夜　柯建銘問守給誰看：今天絕對領票投票而已

質疑「現在抗爭變得很高級」　陳沂：那些創黨元老去哪了？

陸南方暴雨成災　陸委會、海基會表達慰問關懷

國防部遭冒名問卷「騙個資」！顧立雄：不排除境外勢力參與

覆議案表決倒數「青鳥今晚集結8千人」　再喊明天重現10萬人上街

要卓榮泰撤造謠圖卡　黃國昌：連基本要求都做不到「有何資格當閣揆」

賴清德Threads辦抽獎引網友瘋搶　親簽版《時代》雜誌限量送

卓榮泰繳「滿月成績單」　全力打詐、重建花蓮、推動希望工程

願幫柯文哲繳107萬呆帳　陳佩琪曝1前提：辦雙城「市長自費」就好

國會改革覆議案今表決！藍號召「藍鷹行動」　藍委7點進議場卡位　

紐時：俄羅斯北韓軍事結盟　金正恩賺到、中國頭痛

鴻海上200元並不貴？　除權息「前後慣性」一次看懂

未婚夫「突改用湯匙叉子」吃飯！　她第六感準爆：出軌女同事

國民黨團議場門口守夜　柯建銘問守給誰看：今天絕對領票投票而已

碰瓷神鬼夫妻起底！　「詐保SOP」海撈5504萬

台積電股價叩關千元！　達人揭最佳「上車」價

68歲高群搭捷運沒位子坐！　車廂內「施展1技能」超強

大谷翔平首打席開轟　本季第21轟出爐居國聯第一

iWIN再槓二次元　轉貼文章一年後被告散播猥褻物

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

政治熱門新聞

街頭抗爭變質？陳沂：現在變得很高級

覆議案表決倒數　民團喊明10萬人上街

陸暴雨成災　陸委會、海基會表達慰問關懷

詐團冒國防部竊個！顧立雄：不排除境外勢力

要卓撤造謠圖卡　昌：有何資格當閣揆

兩湖論壇陸方團來台被卡？陸委會：縣府未進一步申請

願幫柯繳107萬呆帳　陳佩琪曝1前提

賴士葆轟新青安！政策寬鬆「鼓勵投機」

快訊／郭智輝宣布每個月公告用電數據　「讓大家了解真的沒缺電」

賴清德Threads辦抽獎　親簽版《時代》雜誌限量送

高雄擠進百大幸福城市　陳其邁：加速轉型力道

卓榮泰繳「滿月成績單」　全力打詐、重建花蓮、推動希望工程

覆議理由7點變6點！徐巧芯批欺騙人民　卓榮泰：臉書文代表當時心情

草木皆兵！拿睡袋讓藍委全跳腳　綠委曝原因：我喜歡睡家裡的床好嗎

更多熱門

相關新聞

國民黨團議場門口守夜　柯建銘問守給誰看：今天絕對領票投票而已

國民黨團議場門口守夜　柯建銘問守給誰看：今天絕對領票投票而已

今（21日）院會將表決國會改革覆議案，綠黨團已強調不會杯葛、藍委們則枕戈待旦、已經守在議場門口。民進黨團總召柯建銘昨困惑，不知在防誰？排給中國看的嗎？心中有鬼，做得都是鬼事，洪申翰下午只是進去議場取物，國民黨驚嚇之餘就大動作在議場門口排隊，扮鬼嚇自己。今天絕對是領票投票而已，這是哪門子的花蓮王？不要再獻醜了。

覆議案表決倒數　民團喊明10萬人上街

覆議案表決倒數　民團喊明10萬人上街

要卓撤造謠圖卡　昌：有何資格當閣揆

要卓撤造謠圖卡　昌：有何資格當閣揆

草木皆兵！拿睡袋讓藍委全跳腳　綠委曝原因：我喜歡睡家裡的床好嗎

草木皆兵！拿睡袋讓藍委全跳腳　綠委曝原因：我喜歡睡家裡的床好嗎

翁曉玲質詢痛斥卓揆覆議漠視民意　「朝野將對立到賴清德連任」

翁曉玲質詢痛斥卓揆覆議漠視民意　「朝野將對立到賴清德連任」

關鍵字：

國會改革覆議案藍鷹藍委　

讀者迴響

熱門新聞

Google宣布1功能停用　5億用戶快備份

20多歲女「底下快爛掉」臭暈同事！　1洗衣習慣醫搖頭

毒理博士揭冰箱致癌關鍵：媽媽的癌症是省出來的

9歲「重機神童」首參加國際賽！過彎摔車慘死

北韓3男3女高中生租澡堂開「雜交性愛趴」！

烤魷魚射出火箭術　女童全身燃燒

621夏至到！民俗專家提醒：記得睡午覺

唐治平摸狗突問「要不要死」　便當店員工驚嚇

苗栗千葉火鍋燒成廢墟　店家回應了

36歲女CEO「買精生雙胞胎」！　公開產子過程感動喊：願望全實現

台生復旦畢典「暴打老師」慘了！

即／台鐵深夜死傷事故！中壢=埔心列車延誤

即／汐止警飛車追逐　逃逸男突失去生命跡象亡

丟丟妹男友200坪髮廊突收攤！　

才PO「去表演了」！大馬女歌手慘死　

更多

最夯影音

更多

母親眼看兒遭輾慘死　喊話駕駛：該煞車的

孫安佐30萬交保笑著出地檢署　比「無量空處」對記者領域展開

唐治平下跪氣喊「說800次不是我媽」　領唐媽遺體卡關…經紀人3聲明求助

唐治平衝電視台下跪！被逼認屍怒：不是我媽

陳妍希.陳曉爆婚變「最後同框0互動」　為愛犧牲挺尪…回應「他眼睛沒光」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面