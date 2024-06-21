國會改革覆議案今表決！藍號召「藍鷹行動」　藍委7點進議場卡位　

▲國民黨團進議場，沙盤推演國會改革覆議案攻防戰術。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院於今（21日）進行國會改革覆議案表決，民團連三天發起「青鳥行動」，國民黨也號召「藍鷹行動」挺改革。國民黨團從昨天就開始在議場外輪班排隊，早上7點一到，藍委就進場簽到，進到議場後藍委們也在討論攻防戰術，藍委將在主席台走道卡位，防止綠委影響立法院長韓國瑜主持會議。

國民黨今借青島東路、鎮江街到林森南路這段路權，號召「力挺國會改革 藍鷹翱翔 弊案現形」挺改革活動。國民黨團表示，這次由國民黨中央黨部及立法院國民黨團協力籌辦，邀請全國支持國會改革、希望陽光照進立法院的鄉親一起共襄盛舉，走上街頭把過去八年對民進黨貪汙腐敗、專制傲慢的不滿吶喊出來。

▲立委徐巧芯、陳菁徽發現議場內民進黨立委席有睡袋。（圖／記者屠惠剛攝）



總召傅崐萁早上受訪時表示，今天是一個歷史上關鍵時刻，因為全世界的民主國家都有聽證、調查權，讓他們人民有權、國會有能，並讓貪污腐敗狀況一一揭發，而台灣今天終於要做決定。

傅崐萁提到，這次三讀通過的國會改革法案，民進黨不但沒有謙虛接受，還用極端的手段，灑下大量資源發起網軍、側翼，以及群眾運動恐嚇在野黨；行政院長更在不了解的情況下提出覆議案，今天國民黨團會乘載民意，投下神聖一票。

傅崐萁也說，國民黨團從昨晚一路守護國會，就是希望今天可以讓韓國瑜順利上台主持會議，國民黨也會投下神聖一票，一定會堅持奮戰到底，否決掉覆議案，積極來查弊，讓貪污腐敗的惡形惡狀一一現形，包括風電案、快篩、口罩、綠能、台南88槍等，讓還權於民、陽光透明。