藍鷹遊覽車部隊「包吃包玩」尬場青鳥　綠籲補充水分：天氣熱注意安全

▲國民黨動員藍鷹行動。（圖／記者陳家祥攝）



記者杜冠霖／台北報導

今（21日）立法院院會將表決國會改革覆議案，國民黨也動員「藍鷹」搭遊覽車到場聲援，但遭披露行程包吃包玩。對此，民進黨團表示，國民黨動員各地縣市黨部、退伍軍人系統還有軍公教聯盟，這是他們長期組織系統，期待一切平和理性，台灣是民主國家，支持者意見不同是常態、不要有衝突，天氣很熱，大家要多補充水分、照顧身邊的人。

對於藍營動員支持者，更被披露行程是包吃包玩一整天？民進黨團幹事長吳思瑤表示，現在早上八點半，掌握到國民黨一輛輛遊覽車已經開到立法院，他們是各地縣市黨部、退伍軍人系統還有軍公教聯盟，這是他們長期支持者跟動員組織。

吳思瑤也呼籲，場外非常酷熱，期待一切平和理性，台灣是民主國家，支持者意見不同是常態、不要有衝突，天氣很熱，大家要多補充水分、照顧身邊的人。

至於國民黨團總召傅崐萁控綠動員青鳥，吳思瑤回應，青鳥行動是年輕人自主串聯，民進黨不會干預也不會參與，他們從南到北發揮創意跟正能量，早上在社群看到一位年輕朋友要從左營出發，這就是台灣公民自主力量，這不是民進黨動員，他們也不是民進黨附隨組織、高度自主，希望大家都平安。

吳思瑤強調，青鳥是公民朋友串聯、民團發起，立委們都很自制，隔著鐵門或上天橋跟大家揮手致意，國民黨一直質疑青鳥是民進黨發起，事實上不是，反觀國民黨還在群組中明確點名副書記長們要輪流演說，證明國民黨政治組織動員，但青鳥是自主串連，若沒有限制，自己也想飛撲到人群裡頭跟大家打招呼，全心全意讓覆議案行使順利平和。

