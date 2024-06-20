賴士葆轟新青安！政策寬鬆「鼓勵投機」　批政府：打房打假的

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴士葆轟新青安！政策空前寬鬆「鼓勵投機」　批政府：打房打假的

▲▼行政院長陳建仁赴立法院備詢 許銘春 社福衛環組 立委賴士葆。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

政府為幫助首購族買房，推出新青安房貸政策，掀起一股購房熱潮，間接使房價飆漲，引起討論。對此，國民黨立委賴士葆今（20日）表示，此政策無法治本，政府為了消除高房價的民怨，推出新青安讓年輕人買得起房，但政策寬鬆浮濫變成「鼓勵投機」，業者更批這是錯誤的政策，卻是全民買單，所以大家認為政府打房根本是打假的。

賴士葆於臉書表示，只能說都是選舉惹的禍，選前民進黨政府為了拉攏年輕選票，推出「新青安方案」貸款，額度從800萬變1000萬、只付息不還款期限從3年變5年、還款期限從30年拉長到40年、不排富、年滿18歲等空前寬鬆的條件，幾乎是史上最優惠購房大利多。

賴士葆表示，不買白不買，房市瞬間活絡，市場上形容政府的新青安政策是在房市汽油桶上點火柴。不只年輕人來申請新青安方案，很多樣態的「人頭戶」也紛紛出爐，於是選前政府為了爭取選票，扮演聖誕老人送禮物的嘴臉忽然變成「酷吏」，要行庫嚴審嚴查。

賴士葆指出，不動產業者紛紛表示，條件就是如此優渥，要銀行再怎麼督導管控，實際上根本無法治本。只能說為了爭取年輕選票，為了消除大家對高房價的民怨，推出新青安讓年輕人買得起房，但是政策寬鬆浮濫變成鼓勵投機的尾大不掉，房地產業者批評政府這是錯誤的政策，結果卻是全民買單。

賴士葆說，大家一定記得2008年美國的金融海嘯，全世界都受到波及，起因就是房利美和房地美的次貸危機所導致，當時借貸變得太容易，誘導很多收入低、信用低的民眾透過次級房貸取得購屋資金，後來美國政府連續升息，次貸市場的違約快速增加，又因為次級房貸業者透過證券化將債權憑證賣給全世界，於是產生全球性的金融風暴，這個殷鑑不遠，當時台灣也付出慘痛的代價。

賴士葆認為，新青安付息不還本的寬限期5年，所以到2028若民眾屆時無法還本息，若是房市低迷，拋售房屋也無法還清債務就會產生違約風險，政府以為讓年輕人買得起房就是德政，但另一個面向卻是讓他們提前消費、擴張信用額度，這是愛他們還是害他們？

最後，賴士葆強調，政府若讓房價繼續熱絡飆漲，到時候付不起本息的人可以賣掉，還可賺取價差，讓房價穩定在高檔也有其存在的理由，所以大家認為政府打房根本是打假的。
 

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