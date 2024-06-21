蕭美琴：只要中國不放棄對台灣使用武力脅迫　只能加強防禦

▲副總統蕭美琴應英國智庫「王家國際事務研究所」（Chatham House）邀請，於「年度會議」以視訊方式發表演說。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

副總統蕭美琴20日應英國智庫「王家國際事務研究所」（Chatham House）邀請，於「年度會議」以視訊方式發表演說。她表示，台灣致力於維護得來不易的自由與民主的生活方式，卻也面臨著重大的安全威脅及一系列灰色地帶混合行動的挑戰，「只要中華人民共和國不放棄對台灣使用武力及進行脅迫，只能選擇加強防禦，以保護我們珍視的自由」。

蕭美琴表示，自1996年起，台灣舉行了多次總統選舉，實現了3次和平的政黨輪替。多年來，民主價值已深植於台灣人民的生活。她說，台灣致力於維護得來不易的自由與民主的生活方式，卻也面臨著重大的安全威脅及一系列灰色地帶混合行動的挑戰。

蕭美琴表示，只要中華人民共和國不放棄對台灣使用武力及進行脅迫，只能選擇加強防禦，以保護我們珍視的自由。香港基本人權與公民權利的倒退，及俄羅斯入侵烏克蘭，提醒大家不能將自由與和平視為理所當然。

蕭美琴指出，總統賴清德在就職典禮上表示，民主、和平與繁榮是臺灣與世界的連結，並重申「和平四大支柱行動方案」，作為新政府未來幾年政策與行動的指引。第一個支柱是加強台灣的防禦能力，期盼達成威懾並防止衝突發生，相關措施包括增加國防預算、延長義務役、強化軍事訓練品質、建立能引進新興技術的機制、改革軍事指揮結構達到去中心化，及建構全民防衛體系等。

蕭美琴說，第二大支柱則涉及經濟韌性。台灣在全球科技製造供應鏈中扮演舉足輕重的角色，並將隨著AI產業發展進一步強化，而遍布各行各業的中小企業更是臺灣的經濟支柱。此外，經濟發展也取決於能源韌性及抵禦經濟脅迫的能力，我們也致力讓供應鏈及市場更多元化，期盼與理念相近的民主國家加強貿易往來，促進臺灣經濟韌性，並尋求加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），及與更多貿易夥伴達成雙邊貿易協議。

蕭美琴接著說，第三大支柱是國際夥伴關係。台灣的安全和經濟與全球繁榮密切相關，我們尋求建立基於共同利益的夥伴關係，共同捍衛民主價值觀及維持和平穩定。近期，七大工業國集團（G7）領袖發表公報，再次重申臺海和平穩定對國際安全及繁榮不可或缺，並支持台灣有意義地參與國際事務。臺灣將持續與國際夥伴合作，以促進我們的共同利益。

蕭美琴表示，第四大支柱是展現穩定而有原則的兩岸關係領導能力。維持現狀是兩岸利益相關者的最大公約數，和平解決分歧也是國際社會的期望。戰爭不是選項，對話是唯一出路。在對等、尊嚴的原則下，台灣隨時敞開交流的大門。我們不挑釁，也不會屈服於脅迫，台灣維持平衡及現狀，是負責任的一方。