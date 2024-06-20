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東京都知事選舉貼多張「裸女海報」她笑著貼上公告欄吸3000萬觀看

▲▼東京都知事選舉貼多張「裸女海報」　她笑著貼上公告欄吸3000萬觀看。（圖／翻攝河合悠祐X、櫻井MIU X）

▲櫻井MIU張貼自己的裸露海報，幫河合悠祐宣傳政見。（圖／翻攝河合悠祐X、櫻井MIU X）

記者鄒鎮宇／綜合報導

日本東京都知事選舉候選人20日下午登記截止，共有56人參選，創下歷史新高。其中，候選人河合悠祐貼的海報在網路上引起爭議，因為他竟張貼多張裸女海報進行宣傳。

43歲的河合悠祐是日本政治家，大學期間曾在京都當地議員底下實習，畢業後出道當喜劇藝人，2021年開始參加多次選舉，並於2022年首次當選埼玉縣草加市議員。

河合悠祐此次與櫻井MIU合作，使用多張櫻井MIU的裸照當成競選海報，僅遮住三點就由櫻井MIU張貼在選舉公告欄，圖片分為俯視角拍攝及M字腿等。

▲▼東京都知事選舉貼多張「裸女海報」　她笑著貼上公告欄吸3000萬觀看。（圖／翻攝河合悠祐X、櫻井MIU X）

▲許多日本網友擔憂孩子看到後會受影響。（圖／翻攝河合悠祐X、櫻井MIU X）

櫻井MIU將張貼海報的過程PO上X平台，吸引3000多萬人觀看，且河合悠祐也分享到自己的X上，附上海報的標語「我們將繼續嘲笑這個腐朽的社會。我是那個瘋狂的人嗎？還是社會？」此外，多張海報的宣傳大不相同，包括「一夫多妻制」、「AV新法改正」、「反對限制性表達自由！讓我們刪除馬賽克」等。

此種宣傳手法曝光後，網友紛紛留言，「有什麼有趣的？您知道孩子會看到嗎」、「孩子上學的地方也有布告欄耶」、「為什麼要做別人不喜歡的事啊」、「當我和孩子們一起看到時會很尷尬，拜託停止」、「是不是誤會言論自由了啊」、「希望這不是去學校的路上」。

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