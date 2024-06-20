洪申翰被抓包帶睡袋進議場！　徐巧芯酸：想把主席台當露營區

▲洪申翰被徐巧芯抓包帶睡袋進議場。（圖／記者屠惠剛攝攝）



記者崔至雲／台北報導

針對國會改革覆議案，行政院長卓榮泰19、20日兩天到立法院備詢，明（21日）將表決。不過今日全院委員會結束時，國民黨立委徐巧芯看到民進黨立委洪申翰帶著睡袋進入議場，徐連忙衝上前去詢問，「你有沒有帶睡袋？」，洪被徐連環逼問下說，「有帶睡袋又如何呢？」，徐則回，「哈！那就是有帶睡袋嘛！是不是想把主席台當露營區嘛！」

全院委員會結束後，國民黨總召傅崐萁接受媒體訪問說，剛剛看到民進黨委員帶著睡袋進來，他想再次表達，朝野協商已經簽字，希望這是君子的協議，明天覆議案的投票，朝野都可以遵守秩序，讓覆議案可以完成，再次表達，不希望再有其他情況發生，對於國人來說，國會是講道理的地方，希望議事可以順暢，剛剛洪申翰好像已經把睡袋拿出來了，拿出來就好了。

傅崐萁說，他剛剛也告訴民進黨團總召柯建銘，講好就要照做，不要前台講好，後台又作亂，希望約束好自己人，讓議會完成，國民黨也會保護好韓國瑜，讓會議順利進行。

傅崐萁受訪一半，徐巧芯就追著洪申翰出來問他拿什麼東西到議場，洪說，「我拿東西出來啊」，徐說，「什麼東西？東西是什麼？」洪申翰說，「我抽屜裡有徽章，我拿徽章出來，不能到位子把徽章拿出來嗎？」

徐巧芯馬上回應，「可以啊！但你沒有帶睡袋嗎？」洪回，「你不是也是在你椅子旁邊放枕頭嗎？」徐再說，「我就問你有沒有帶睡袋啊！」洪說，「我帶睡袋啊！睡袋是違禁品嗎？」徐回，「所以你有帶睡袋！不是只是拿徽章！」，洪申翰略顯無奈回，「有帶睡袋又如何呢？」徐最後酸，「哈！有帶睡袋嘛！是不是想把主席台當露營區嘛！」

