私密處除毛「怕分泌物流出」　過來人曝經驗：會讓你先清理

▲原PO平時分泌物就比較多。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

有些女生會把私密處的毛除掉，而近日就有網友發文透露，她平時分泌物就比較多，如果去除毛時，剛好有分泌物流出，會不會很尷尬？貼文曝光後，不少網友都分享自身經驗，「做之前會讓你先清理」、「你可以除毛前先盥洗，或是使用私密處濕紙巾擦拭唷」。

女網友在Dcard上，以「私密處除毛時有分泌物會不會很尷尬」為標題發文，提到她其實已經向診所預約，要進行私密處雷射除毛，不過因為她平時分泌物較多，所以就擔心在雷射過程中若有分泌物流出，是不是會很尷尬？

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，不少網友都熱心分享經驗，「其實雷射的時間真的很短，3～5分鐘而已，應該不會有什麼分泌物太多的問題」、「通常都會清洗私密處，如果怕會流出來的話，可以問看看可不可以暫時用棉條」、「雷射前應該會先讓你去沖洗一下（昨天才剛去的人）」、「會給濕紙巾擦」、「雷射前都會沖，沖完沒多久就打了，正常來說不太會有分泌物，除非是已經有發炎了，就好了再去打」。

▲不少網友分享經驗。（示意圖／記者劉維榛攝）

針對私密處除毛，婦科權威、台北醫學院婦產部主任劉偉民醫師過去曾表示，陰毛和腋毛都能防止摩擦，具有保護作用，如果是為了美觀而除毛，「並不是很值得鼓勵」，但他同時也不反對，因為每個人的觀點不同，只是要特別注意的是，除毛要小心不要傷到陰部，另外剃掉毛後可能會常有摩擦，要留意保養。

婦產科名醫陳保仁也曾在節目中表示，陰毛有保溫作用，也能減少性愛時的摩擦，所以他沒這麼贊成「全部剃光」，任何組織都有其存在價值，但如果真的要除，則要留意術後照顧，鎮靜、冰敷、軟膏等都是必要的。他也提醒，皮膚若處於損傷狀態，最好不要除毛。