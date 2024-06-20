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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

退役上將赴中返台怒轟賴清德　「拿掃把、打城鎮戰才是投降主義」

▲▼國民黨黃復興黨部主委、退役海軍陸戰隊二級上將季麟連參加「黃埔建軍/建校迎百年」系列慶祝活動啟幕式。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨黃復興黨部主委、退役海軍陸戰隊二級上將季麟連。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

今年黃埔百年校慶，兩岸激烈爭搶話語權，國民黨前黃復興黨部主委、退役上將季麟連赴中國廣州參與系列活動返台後，發表「給總統的一封公開信」，怒嗆總統賴清德鼓吹拿掃把、城鎮戰，拚到最後一兵一卒，才是徹底的失敗思想、投降主義。

季麟連在他的公開信中表示，這個月是驚濤駭浪、內外騷動、跌宕起伏、方興未艾，只能向賴清德致上「您辛苦了」。他說，賴清德就職時說錯了，26天後，以三軍統帥身份主持黃埔建校慶祝活動，說「首戰即終戰」是投降主義，又說錯了。

季麟連表示，台灣的地理、兩岸地略、區域特性、國際形勢，台海一旦開戰，「首戰即終戰」是無庸置疑的事實，可是直接連結到「投降主義」，顯然是有牛頭接馬嘴之嫌。

季麟連表示，「止戈為武」、「化干戈為玉帛」、「上兵伐謀」、「不戰而屈人之兵」，在孫子兵法中，核心價值為「無戰」。他認為，戰爭無情無贏家，和平無價無輸家，俄烏、以哈戰爭的慘況歷歷在目，追求和平、避免戰爭，乃全民唯一共識。

季麟連說，「首戰即終戰」強烈鮮明地揭櫫戰爭的危機意識，建立全民的憂患共識，主動、積極尋求趨吉避凶和平之道。

他怒轟民進黨政府，籌購火山布雷車，鼓吹拿起掃把，實施城鎮戰，拚到最後一兵一卒者，才是徹底的失敗思想、投降主義。

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