藍白批賴清德3委員會疊床架屋　綠委曝主要功能：盼朝野正面看待

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德19日宣布，針對氣候變遷、社會韌性、健康促進3大議題，總統府成立委員會，由他親自擔任召集人。對於在野黨質疑疊床架屋，民進黨團幹事長吳思瑤今（20日）受訪時表示，委員會是諮詢功能，未來在提出政策方向上還是回到行政部門，相關部會承擔更細緻的政策規劃執行，不會有總統把手伸到行政權、指揮部會首長，3大委員會才剛宣布要上路，請大家給予正面期待。

吳思瑤指出，這三個委員會的成立都是總統以總統府高度進行跨領域、且產官學研、公私協力一起討論攸關國家發展重大方針的3大主題，不管是氣候變遷、全社會韌性強化、打造台灣成為健康國度。

吳強調，這3大議題都是切合國家發展的重點，至於在野黨有委員質疑，這樣是不是總統有過當的權力、成了太上皇總統等評論，也要反問在野黨立委，這3大議題有哪項是不重要的？哪項是在野黨認為不應該跨領域、公私協力共同提出解方的？

對於委員會組成，她說明，總統願意以總統高度來針對重大議題強化台灣發展，這是好事，希望大家一起來成就。在3大委員會討論中，都非常歡迎不同意見，沒有討論不是民主，這個專業議案就應當有多元聲音。

吳思瑤指出，大家也提到童子賢在列，是否因為童子賢過去對能源政策的說法。造成一些討論上的歧異，但討論觀點有歧異，才能夠有助於更健康的討論，這3大委員會都不是要打造一個只有一種聲音的一言堂。

吳思瑤表示，總統想要的是，讓多元聲音都能一起作為國家政策彙整。因此3大委員會，希望朝野一起正面期待；這是諮詢功能，未來在提出政策方向上還是回到行政部門，相關部會承擔更細緻的政策規劃執行，不會有總統把手伸到行政權、指揮部會首長，3大委員會才剛宣布要上路，請大家給予正面期待。

吳思瑤強調，這也不是台灣第一次，馬英九任內也在總統府成立財經相關諮詢小組、蔡英文也針對年改、司改、原住民轉型正義等成立推動小組、進行討論，總統是國家最高領導人，針對國家大政方針願意進行更多元社會對話，呼籲在野黨立委一起支持，不給肯定也沒關係，但要支持國家重大議案有多軌討論，定案政策交由行政部門推動，沒有體制上問題也沒有其他政治爭議。



