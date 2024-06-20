賴清德成立全社會防衛韌性委員會　吳釗燮：嚇阻破壞和平的野心

▲拉脫維亞前總統艾格斯（Egils Levits）、大西洋理事會會長坎普（Frederick Kempe）率「跨大西洋高階訪問團」，拜會國安會秘書長吳釗燮。（圖／總統府提供）



記者陳家祥／台北報導

拉脫維亞前總統艾格斯（Egils Levits）及大西洋理事會會長坎普（Frederick Kempe）20日上午共同率領「跨大西洋高階訪問團」，拜會國安會秘書長吳釗燮。吳釗燮說，賴總統宣布成立「全社會防衛韌性委員會」，便是希望透過政府及社會的合作，強化整體社會的韌性，嚇阻區域中破壞和平穩定的野心，也期待繼續與歐美理念相近夥伴攜手，一同捍衛基於規則的國際秩序。

此次訪團成員還包括捷克前外交部長裴翠克（Tomáš Petříček）及美國國防情報局前局長貝瑞爾（Scott D. Berrier）等歐美重要領袖，國安會副秘書長徐斯儉、林飛帆也參與座談，雙方針對區域及全球安全情勢等議題交換意見。

艾格斯前總統表示，中、俄、伊朗、北韓所形成之四國軸心，對全球穩定秩序造成嚴峻挑戰，拉脫維亞與台灣一樣，都受鄰近威權國家威脅，應該互相借鏡彼此經驗，研議全方位安全對策；坎普會長亦表示該會關切民主台灣當前所面臨的威脅，該團本次訪台的目的之一，便是要展現對台灣的支持。

吳釗燮指出，他曾在1992年的夏天在大西洋理事會擔任訪問學人，對該會有一份特殊情感，也特別珍惜每次與該會交流的機會，訪團在這個重要時刻訪台，展現歐美「跨大西洋」友台力量，我方誠摯感謝。

吳釗燮說，面對威權主義擴張，相信應該透過強化自我防衛韌性來產生有效嚇阻力，因此賴總統昨天宣布成立「全社會防衛韌性委員會」，便是希望透過政府及社會的合作，加緊腳步，強化整體社會的韌性，來嚇阻區域中破壞和平穩定的野心，也期待繼續與歐美理念相近夥伴攜手，一同捍衛基於規則的國際秩序。