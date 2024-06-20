不演了！40%大總統制 　蕭旭岑批賴清德：大權一把抓拿未來對賭

▲總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德19日宣布，針對氣候變遷、社會韌性、健康促進3大議題，要在總統府成立委員會，由他親自擔任召集人，凝聚政府和民間力量，提出強而有力的解方。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑今（20日）表示，賴清德將內政議題抓在手裡，實質總統制、實質台獨就是他的作風，賴清德用未來支持度跟在野黨「對賭」，賭的是2026與2028的大選。雖然只有40％，但他是「大總統制」，比起務實，更可以說是「不演了的總統」。

蕭旭岑今接受中廣《千秋萬世》節目訪問時表示，賴清德的團隊就是鬥雞加戰狼，內閣拜會藍白立委，都會被民進黨罵，這樣的表現好像認為自己不是少數，而是絕對多數，這也證明賴清德的風格與蔡英文很不一樣。

蕭旭岑指出，過去幾任總統，不是沒有成立過委員會，但都僅是諮詢、協調性質，作為施政參考用。賴清德是第一個總統兼委員會召集人，將三個委員會設在總統府轄下，而且有實際政策權力，跟過去不一樣。

蕭旭岑說，這個做法有點像「對岸體制」，成立許多小組，用來掌握權力，但對岸本就是「以黨領政」。放到中華民國體制上就很奇怪，最高行政機關叫行政院，但現在總統卻把三個重大政策抓在手裡，讓行政院長成為真正的「執行長」，難道以後各部會首長，都要聽命於這三個委員會嗎？而且委員會的副召集人，例如和碩聯合科技董事長童子賢，他對部會有沒有直接指導的權力？

蕭旭岑認為，賴清德將內政議題抓在手裡，實質總統制、實質台獨就是他的務實作風，只要賴敢，就可以將總統與民進黨主席身分結合，發號施令，未來四年照著這個方向，不會有所謂的朝野和解、在野黨黨魁見面合作，賴清德直接操作成實質的「總統制」，雖然只有40％，但賴是「大總統制」。

蕭旭岑說，這些行為，可以觀察到賴清德跟蔡英文很不一樣。蔡英文很聰明，將大部分政務下放給行政院長，行政院做得好歸功蔡英文，做不好則是行政院承擔，這也是蔡英文長期保持民調的原因。但賴清德則是大權一把抓，喜歡衝到第一線，賴的未來民調不會像蔡英文一樣穩定。

蕭旭岑批評，如果能源政策出現問題，到底要算經濟部長、行政院長還是算委員會的？未來權責將會非常不明，賴清德是用未來的支持度跟在野黨「對賭」，賴賭的是2026與2028的大選。

最後，蕭旭岑總結，大家不要以為賴清德很莽撞，其實已經思考過，例如青鳥行動，賴發動群眾，將成為不滿任何法案的必備武器，所有事情都會上綱到統獨，所有不喜歡的法案都可以說是中共支持，這就是未來的模式，賴清德比起務實，更可以說是「不演了的總統」。