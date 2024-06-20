還人民不停電的夏天！　馬英九喊話賴清德：用童子賢就得面對核能

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德19日宣布設立「國家氣候變遷對策委員會」，邀請和碩聯合科技董事長童子賢擔任副召集人，但童子賢多次核電論述，與民進黨「非核家園」政策衝突，引發外界討論。對此，前總統馬英九今（20日）表示，賴清德用童子賢就要認真面對核能，放眼世界，「反核」國家屈指可數，請賴總統誠實面對台灣「缺電」危機，讓人民過一個不擔心隨時停電的夏天。

馬英九於臉書表示，最近台北市內湖科學園區停電，昨天中正區西門町大停電，接下來時序進入酷暑，幾個年輕學生問他，「我們的電夠用嗎？」，他竟然答不上來，只能苦笑。

馬英九指出，美國輝達公司執行長黃仁勳日前返台說要擴大投資，但也擔憂「AI超級電腦」發展需要足夠電力，沒想到內科馬上大停電，居民說「黃仁勳憂心成真了」。馬英九表示，從林義雄開始，反核運動就是民進黨數十年來的神主牌，但自從民進黨一向尊重的和碩公司董事長童子賢，最近跳出來擁核之後，反核的民進黨頓時不知所措。為什麼？

馬英九認為，自從2022年歐盟28國通過決議，認定核能也是綠能之後，先前風風火火的反核運動，頓時挨了「一大悶棍」，核能因此獲得融資上更多便利，越來越多國家追隨歐盟腳步，積極擁核鄉，從美國、日本、韓國、大陸、到東南亞各國，都是如此。他說，放眼世界，還剩幾個國家或地區在「反核」？屈指可數，所以支持核能不是反潮流，而是順潮流，更是領先潮流。

馬英九提到，2013年他到友邦巴拉圭參加該國總統就職典禮，遇到美國代表、能源部長孟尼茲（Ernest Moniz），他原是麻省理工學院（MIT）核子工程系的教授，他的母校哈佛大學，與麻省理工，同位於康橋的麻省大道上，相距約3公里。在國慶酒會上，他問孟尼茲，2011年日本福島的核能事件，對核能發展有無衝擊？孟尼茲笑著說，「請注意！今天我們的敵人是煤炭，不是核能！（Listen, our enemy today is coal, not nuclear power！）」

所以，馬英九強調，減碳才是世界趨勢，反核不是，他看到賴清德總統宣布成立「氣候變遷委員會」，找童子賢擔任副召集人，媒體解讀賴總統希望面對減碳問題，是否會採行核能，外界都在關注。

馬英九說，他從蔡英文前總統時期，就不斷向政府提出示警，台灣的能源政策出了問題！核能是世界趨勢，最近又被歐洲國家認證為是「綠能」，因此他要請賴總統以國計民生為念，誠實面對台灣「缺電」的國安危機，讓人民過一個不用擔心隨時可能停電的夏天。

▲和碩董事長童子賢。（圖／台北市電腦公會提供）