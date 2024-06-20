陸黑色新興產業「職業閉店人」　專門扛責揹債供老闆「金蟬脫殼」

▲大陸部分健身房、瑜珈館在疫後經濟尚未復甦之際，成為「關店」重災區。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

隨著大陸政策改變及兩年疫情影響，部分知名連鎖早教機構關門，健身房、理髮店、瑜珈館等門市頻繁更替，已成為「老闆跑路」的重災區。值得注意的是，不少門市的關店流程幾乎相同，促銷、預收大筆費用，然後無預警歇業。然而，關店的老闆往往是陌生的新面孔，這群遊走在灰色地帶的「職業閉店人」也漸漸浮上檯面。

▲籃球教育培訓機構（補習班）招生後無預警歇業，變成圈錢工具。（圖／翻攝潮新聞）

《潮新聞》報導，50萬元（人民幣，下同）的債務收取10%，100萬元債務收取8%。這些見不得光的職業閉店者在收取高額報酬之後，負責幫經營不善的公司或老闆提前做「善後」工作，規避法律風險，包括公司法定代表人等工商信息變更，接手後續消費者維權問題的處理，跟進仲裁訴訟等等。這些人還稱，「絕不會有後患。」

杭州民眾郭先生5月花了1萬多元替兒子報名籃球培訓班，他表示，60堂課還沒開始上，機構就已經關門，「關門前，該機構還在促銷充值，也恰巧變更法定代表人，有理由懷疑是遭到『算計』。」

▲教育「雙減」政策下，大陸補教業受到巨大衝擊。（示意圖／CFP）

一名從事這類黑色新興產業「職業閉店人」的小A（化名）透露，碰上需要的「老闆」，他可以先把法定代表人、股東換成「自己人」，再把手上所有和業務相關的群都轉給「新股東」，「拖上幾個月，你就可以全身而退。」

小A表示，只要老闆先簽一份轉讓協議，接著攜帶「接盤者」的身分證去變更法定代表人資訊，「一切都合規合法。」同時，費用則按比例交付，「50萬元債務收費10%、100萬元債務收費8%，債務越多比例越低，債務包括拖欠的工資，勞動仲裁、訴訟的費用，房租水電，課消餘額等。」

小A指出，還有一種更「厲害」手法，他會找人擔任法定代表人新註冊一間機構，用促銷等手段收取會員「圈錢」，客戶則是在公司擔任一個管理者的角色，「圈到錢後，直接關門大吉，後續交由職業閉店人來處理，圈到的錢，一日一結、現金給付，客戶和小A六四分成，不用擔心，客戶也是來打工的，也是受害人。」

一名「職業閉店人」的個人社群上明擺著招收「人頭」的廣告，廣告上寫明，「常年收三無人員，在家沒有工作的，種地的或者農家好吃懶做的，娶不到媳婦的，農村大姐、阿姨都收，年齡25至45歲。」

對於這類「暗黑」手段，浙江浙聯律師事務所高級權益合伙人朱覺明表示，職業閉店人會事先選擇一些無償債能力的「職業揹債人」，藉著受讓「負債較重企業」的股權和擔任法定代表人，讓原來的經營者「金蟬脫殼」，本質上是利用公司有限責任的法律地位逃避債務，構成欺詐侵權和詐騙。