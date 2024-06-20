波音飛機再爆隱憂！內部文件曝：737 Max遇鳥擊「煙霧恐滲入機艙」

▲波音737 MAX客機傳出遇到鳥擊恐讓整個機艙充滿煙霧的隱憂。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

國外至少有2家大型航空公司向旗下飛行員發出警告，聲稱如果有鳥撞上波音737 Max的引擎，可能會導致客艙充滿煙霧，再次引發人們對波音飛機的安全疑慮。

CNN最近取得的文件詳細說明，波音公司今年2月向西南航空（Southwest Airlines）和美國航空（American Airlines）發出了與潛在問題有關的警告，聲稱其CFM LEAP-1B引擎在起飛和初始爬升時，一旦遭遇鳥擊，就可能會發生故障，或導致引擎內部的機油燃燒，產生煙霧，並通過冷氣系統進入客艙。

此前，波音公司一直未對外公開這一安全隱憂，直到最近《西雅圖時報》對此進行報導後，這個消息後才被廣泛公開。然而，CNN指出，這樣的狀況影響極其重大，因為這可能預示著波音737 Max存在新的潛在問題。

波音737 Max的引擎製造商「CFM國際」表示，該公司的發動機符合「吸鳥認證要求」（Bird Ingestion Certification Standards），並在事故中表現良好。 CFM強調，在2起鳥擊事故中，鳥類的體型遠大於認證測試的尺寸，但CFM的引擎仍按設計運行，因此民眾無需對引擎性能感到擔憂。

美國聯邦航空管理局（FAA）表示，當局將繼續與波音合作對此案展開調查，並根據結果決定是否需要採取進一步行動。波音公司回應，在2起鳥擊事件後，該公司已於2月發布了公告，並與CFM合作深入了解情況，「我們會隨時向FAA和航空公司通報最新進展」。