王世堅轟郭智輝「自走砲」　媒體人揭原因：警告賴清德對核電死心

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

經濟部長郭智輝近日因能源議題引發不少爭議，民進黨內部傳出不滿聲音，立委王世堅甚至怒轟郭是「核能自走砲」。對此，媒體人羅旺哲今（19日）表示，其實總統賴清德對於核能議題，沒有踩這麼死，從郭智輝、童子賢過去言談，賴甚至是默許他們「拔草測風向」。他認為，王世堅當著官員的面，大酸郭智輝，代表民進黨內，要警告賴清德跟內閣成員，對核電死了這條心。

羅旺哲於臉書表示，昨天在立法院質詢上，民進黨立委王世堅突然向經濟部長郭智輝開砲，轟他是「核能自走砲」，讓郭智輝相當尷尬。

羅旺哲認為，看到這，大家或許納悶，郭智輝對於核能議題都「改口」了，這樣罵又何必呢？其實王世堅罵的是郭智輝，一字一句，打得可能是在賴清德身上。賴清德就任前，有一陣子，除了郭智輝外，另外像是童子賢等人，一度都對核能議題，拋出有討論空間，這使得民進黨本來的「非核家園」議題，出現破口，甚至連自家人要辯護這議題，都顯得有些尷尬。

羅旺哲指出，新內閣上任後，經過綠委一連串的「震撼教育」，郭智輝部長態度「大轉變」，一夕之間，府院黨對於能源議題，路線一致。但從郭智輝、童子賢過去的言談中，對於核能議題的態度，這點賴清德不可能不知道、不清楚，甚至要說是默許他們「拔草測風向」，也是非常有可能。

羅旺哲說，某方面可以說，從這些脈絡上來看，賴清德對於核能議題，沒有踩的這麼死，甚至在去年選舉，也曾拋出「核能備用說」的想法。只是，這想法，當時還被政院打臉，澄清「絕無延役考量」。

羅旺哲總結，所以，王世堅在立法院，當著所有官員的面，大酸郭智輝的同時，似乎透露出，可能代表民進黨內，有一派人的想法是，要警告賴清德跟內閣成員，對使用核電死了這條心。換句話說，就是要這些人「顏色正確」。