　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英相蘇納克護衛警官涉賭遭逮捕　對大選日期下注

▲英國首相蘇納克。（圖／路透）

▲英國首相蘇納克。（圖／路透）

文／中央社

英國廣播公司（BBC）報導，執政黨保守黨黨魁、首相蘇納克（Rishi Sunak）的一名近身護衛警官因為涉嫌賭博、就國會大選舉行日期下注，而於17日遭逮捕。

英國何時舉行新一輪大選，去年以來即引發各界臆測。根據英國制度，大選日期由首相拍板定案，但需提早至少25個工作天宣布。

根據報導，英國「博弈委員會」（Gambling Commission）14日告知倫敦都會區警察局（Metropolitan Police），委員會正在調查相關警官可能涉及賭博的情況。「博弈委員會」是英國監管博弈和博彩產業的公共機構，受文化傳媒暨體育部資助。

該名警官隨後於17日遭拘留並獲保釋，等待進一步訊問。

警方表示，主要調查工作仍由博弈委員會主導，警方則同時進行內部調查。

博弈委員會指出，委員會正在調查涉及大選舉行日期的可能違法情事；調查進行中，暫無法透露更多細節。

這不是第一起與英國今年大選有關、引人注目的賭博案。

蘇納克5月22日宣布於7月4日舉行國會大選，這項決定出乎外界、甚至黨內多數人意料。

然而，6月初，博弈委員會告知首相府，蘇納克的國會私人秘書威廉斯（Craig Williams）在5月19日，也就是蘇納克宣布大選舉行日期的前3天，在網路下注100英鎊（約新台幣4100元），賭大選將於7月登場。

根據英國法規，利用機密資訊以在下注取得不公平優勢可能構成作弊，屬可處徒刑的刑事罪。博弈委員會已對威廉斯展開調查。

在5月英國經濟數字出現穩定好轉趨勢之際，蘇納克宣布於7月舉行大選，試圖「乘勝追擊」、以經濟「利多」吸引選民支持，但目前保守黨的民意支持度仍落後主要在野黨工黨約20個百分點。

根據英國國家統計局（ONS）今天發布的資訊，英國5月通貨膨脹率2%，達近3年來最低。2%也是英國央行「英格蘭銀行」（Bank of England）的通膨目標值、降低利率的前提之一。俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭後，英國通膨率曾在當年10月達11.1%高點。

蘇納克今天表示，通膨率下降給政府進一步減稅的空間。他並再度警告選民，工黨上台勢必透過各種手段增稅。工黨為中間偏左政黨。

不過，根據英國市調公司「輿觀」（YouGov）今天發布的民調分析結果，工黨在今年大選贏得的席次可望破英國百年來任何政黨曾創下的紀錄。

另一項由英國市調公司Savanta發布的民調數據則顯示，蘇納克可能成為英國史上第一位於在任期間輸掉自身國會議員席次的首相。這兩項預測都是參考截至6月18日的民調結果。

英國採議會內閣制，政府首長（首相）的權力來自國會，他原則上同時也是多數黨黨魁並具備由選民直選產生的國會議員身分。

保守黨原本就選情堪憂，在偏極右民粹政黨英國改革黨（Reform UK）黨魁法拉吉（Nigel Farage）於6月初宣布參選、率領改革黨加入戰局後，更是面臨政治光譜偏右選民票數分散的挑戰。

部份分析指出，蘇納克5月突然宣布舉行大選，用意之一即是給此前動作頻頻的法拉吉來個措手不及。然而，隨著改革黨恐搶占數個保守黨席次，近日保守黨紛紛加大力道呼籲選民「歸隊」，以免選票分裂讓工黨一黨獨大、導致國會對政府的監督加倍困難。

ET快訊
直擊／2千年前「龐貝古城」大到逛不完！紅燈區、商店街全保留
外送員騙正妹「卡到色鬼」合體驅魔　無恥討12萬竟免關
網戀3年付出44萬！女友竟是「店裡打工大媽」　陸老闆當場崩潰
孫安佐涉槍砲案被逮　孫鵬救子「王牌律師團」陣容曝光
他靠1檔ETF資產翻倍　51歲滾億元、月入25萬
陳妍希遭爆婚變受折磨！曾親回「陳曉眼睛沒光了」網氣男方不維護
陸住持約砲女直播主！　遭敲詐下場曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

515人跳槽輝達！　三星從台積電挖走近200人補缺口

太雷了！美國麥當勞取消「AI點餐」　瘋狂出包慘淪暗黑料理

全國大停電影片曝！　厄瓜多「列車卡隧道」全城32度高溫濕悶

路邊隨機性侵年輕女生　噁狼竟是「百年壽司店老闆」

英相蘇納克護衛警官涉賭遭逮捕　對大選日期下注

黎巴嫩真主黨嗆「歐洲小國」：敢幫以色列就連你一起打

美祭新招打Tiktok　控違反13歲以下兒童隱私

快訊／厄瓜多大停電！　全國一片黑漆漆

日本、紐西蘭同意「情報分享」　重申台海和平重要性

英相蘇納克恐丟議員席位！　創在位首相首例

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

暖心正妹12hrs擦亮山區反光鏡 滿滿青苔→清晰：也許能救1命

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上　驚悚影片曝

陳妍希爆被離婚！夫妻半年沒同框　陸狗仔曝「陳曉斷聯離家換手機」

混血啦啦隊聽健康操超無助　嘟嘴滿頭問號...即興螃蟹舞

男不讓博愛座遭7旬翁賞巴掌　正義女幫嗆：你再活也沒幾年

繼父買到超大號衛生棉　女兒笑歪：根本尿布XD

王柏傑酒駕狂道歉「北影撤個人影片」　震驚「前一晚喝的」謝欣穎連坐受罰

陸網紅到霞海城隍廟求姻緣　拜完收交友邀請：這麼靈？

基隆公車「逼讓座」　正義女挺學生槓阿伯

515人跳槽輝達！　三星從台積電挖走近200人補缺口

太雷了！美國麥當勞取消「AI點餐」　瘋狂出包慘淪暗黑料理

全國大停電影片曝！　厄瓜多「列車卡隧道」全城32度高溫濕悶

路邊隨機性侵年輕女生　噁狼竟是「百年壽司店老闆」

英相蘇納克護衛警官涉賭遭逮捕　對大選日期下注

黎巴嫩真主黨嗆「歐洲小國」：敢幫以色列就連你一起打

美祭新招打Tiktok　控違反13歲以下兒童隱私

快訊／厄瓜多大停電！　全國一片黑漆漆

日本、紐西蘭同意「情報分享」　重申台海和平重要性

英相蘇納克恐丟議員席位！　創在位首相首例

515人跳槽輝達！　三星從台積電挖走近200人補缺口

巴菲特買「台積電」又賣　達人曝：就是擔心這件事

不管好市多台中三店落腳何處　「茂洋天玥META」都穩坐沙鹿核心

博恩坦言撐不住了：我想要當更好的人　從來沒有這麼難過

閒置機車「長出小鳥＋4顆蛋」萌翻萬人　網友籲注意1事

「TOYOTA Altis大降價」大陸僅賣新台幣35萬！Corolla Cross多車同步促銷

小孟老師／6月20日星座運勢　巨蟹花小錢大享樂

「00940自救會」掀改名潮　管理員83字回應了

太雷了！美國麥當勞取消「AI點餐」　瘋狂出包慘淪暗黑料理

全國大停電影片曝！　厄瓜多「列車卡隧道」全城32度高溫濕悶

北市旅館藏應召站！台女+泰妹價碼曝　警破門9男女正激戰

國際熱門新聞

女大生洗澡意外勾到門　乳頭被撕成兩半

惡狼公園性侵　13歲女「在男同學面前」失身

尹錫悅宣布　南韓進入「人口緊急狀態」

杜特蒂長女退出小馬可仕內閣　雙方聯盟破裂

菊陽町補助　赴台旅遊每人2050元

菲控中「強登船」搶裝備　要求歸還償損

以色列轟炸加薩走廊　聯合國：恐一再違反戰爭法

英相蘇納克恐丟議員席位！　創在位首相首例

快訊／厄瓜多大停電！　全國一片黑漆漆

買票不代表能登機！空姐曝被趕下機9理由

路邊性侵女生　噁狼竟是百年壽司店老闆

日女童下海做「爸爸活」　54歲男被捕

女練習倒車意外加速　朋友面前衝下懸崖

中國媽遊濟州島　放任兒子街上「脫褲拉屎」

更多熱門

相關新聞

英相蘇納克恐丟議員席位！　創在位首相首例

英相蘇納克恐丟議員席位！　創在位首相首例

英國將於7月4日舉行國會大選，今天公布的民調顯示，反對派工黨將贏得創紀錄席次。另一方面，保守黨黨魁蘇納克（Rishi Sunak）恐成為有史以來第一位輸掉議員席次的在位首相。

黃偉哲招待65校2400名師生飽覽英國國家藝廊珍藏展

黃偉哲招待65校2400名師生飽覽英國國家藝廊珍藏展

女大生洗澡意外勾到門　乳頭被撕成兩半

女大生洗澡意外勾到門　乳頭被撕成兩半

英富豪突開槍擊斃明星妻　3兒目睹全過程

英富豪突開槍擊斃明星妻　3兒目睹全過程

女被球擊中突然「喘不過氣」　差點喪命

女被球擊中突然「喘不過氣」　差點喪命

關鍵字：

英國廣播公司BBC英國首相蘇納克Rishi Sunak

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐比1手勢對記者領域展開　笑著走出地檢署

佛門住持破戒！約女直播主開房淪性愛片主角

娃娃機店脫到剩襪子　男女情慾流動全被拍

LINE「6款免費貼圖爆載」！小小兵、醜白兔

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上

女客吼「知道我誰嗎」　店員一句話讓她閉嘴

重機載短裙妹「大風颳出丁字褲」後車嗨翻：夭壽喔

陳妍希被離婚！　陳曉斷聯「離家換手機」

即／孫安佐經紀人毆警　再加妨害公務罪

歐陽娣娣現身機場「突雙膝下跪」　慘跌畫面流出

即／國1南下「7車連撞」3車道封閉　堵塞2公里

唐治平突下跪！　不爽被逼認屍：說了800次那不是我媽

孫鵬急聘「王牌律師團」救子　陣容曝光

6正妹荷官涉賭交保　小六替滴妹男友喊冤

女兒被霸凌！台南虎媽狠打少年2巴掌要被關30天

更多

最夯影音

更多

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

暖心正妹12hrs擦亮山區反光鏡 滿滿青苔→清晰：也許能救1命

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上　驚悚影片曝

陳妍希爆被離婚！夫妻半年沒同框　陸狗仔曝「陳曉斷聯離家換手機」

混血啦啦隊聽健康操超無助　嘟嘴滿頭問號...即興螃蟹舞

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面