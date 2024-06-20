英相蘇納克護衛警官涉賭遭逮捕　對大選日期下注

▲英國首相蘇納克。（圖／路透）



文／中央社

英國廣播公司（BBC）報導，執政黨保守黨黨魁、首相蘇納克（Rishi Sunak）的一名近身護衛警官因為涉嫌賭博、就國會大選舉行日期下注，而於17日遭逮捕。

英國何時舉行新一輪大選，去年以來即引發各界臆測。根據英國制度，大選日期由首相拍板定案，但需提早至少25個工作天宣布。

根據報導，英國「博弈委員會」（Gambling Commission）14日告知倫敦都會區警察局（Metropolitan Police），委員會正在調查相關警官可能涉及賭博的情況。「博弈委員會」是英國監管博弈和博彩產業的公共機構，受文化傳媒暨體育部資助。

該名警官隨後於17日遭拘留並獲保釋，等待進一步訊問。

警方表示，主要調查工作仍由博弈委員會主導，警方則同時進行內部調查。

博弈委員會指出，委員會正在調查涉及大選舉行日期的可能違法情事；調查進行中，暫無法透露更多細節。

這不是第一起與英國今年大選有關、引人注目的賭博案。

蘇納克5月22日宣布於7月4日舉行國會大選，這項決定出乎外界、甚至黨內多數人意料。

然而，6月初，博弈委員會告知首相府，蘇納克的國會私人秘書威廉斯（Craig Williams）在5月19日，也就是蘇納克宣布大選舉行日期的前3天，在網路下注100英鎊（約新台幣4100元），賭大選將於7月登場。

根據英國法規，利用機密資訊以在下注取得不公平優勢可能構成作弊，屬可處徒刑的刑事罪。博弈委員會已對威廉斯展開調查。

在5月英國經濟數字出現穩定好轉趨勢之際，蘇納克宣布於7月舉行大選，試圖「乘勝追擊」、以經濟「利多」吸引選民支持，但目前保守黨的民意支持度仍落後主要在野黨工黨約20個百分點。

根據英國國家統計局（ONS）今天發布的資訊，英國5月通貨膨脹率2%，達近3年來最低。2%也是英國央行「英格蘭銀行」（Bank of England）的通膨目標值、降低利率的前提之一。俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭後，英國通膨率曾在當年10月達11.1%高點。

蘇納克今天表示，通膨率下降給政府進一步減稅的空間。他並再度警告選民，工黨上台勢必透過各種手段增稅。工黨為中間偏左政黨。

不過，根據英國市調公司「輿觀」（YouGov）今天發布的民調分析結果，工黨在今年大選贏得的席次可望破英國百年來任何政黨曾創下的紀錄。

另一項由英國市調公司Savanta發布的民調數據則顯示，蘇納克可能成為英國史上第一位於在任期間輸掉自身國會議員席次的首相。這兩項預測都是參考截至6月18日的民調結果。

英國採議會內閣制，政府首長（首相）的權力來自國會，他原則上同時也是多數黨黨魁並具備由選民直選產生的國會議員身分。

保守黨原本就選情堪憂，在偏極右民粹政黨英國改革黨（Reform UK）黨魁法拉吉（Nigel Farage）於6月初宣布參選、率領改革黨加入戰局後，更是面臨政治光譜偏右選民票數分散的挑戰。

部份分析指出，蘇納克5月突然宣布舉行大選，用意之一即是給此前動作頻頻的法拉吉來個措手不及。然而，隨著改革黨恐搶占數個保守黨席次，近日保守黨紛紛加大力道呼籲選民「歸隊」，以免選票分裂讓工黨一黨獨大、導致國會對政府的監督加倍困難。