英國巨石陣被噴漆「一片泥黃」慘狀曝光　2環團人士抗議落網

英國著名史前遺跡「巨石陣」(Stonehenge)19日遭環保團體噴灑橘色粉末顏料,2名嫌犯當場落網。犯案的生態恐怖主義組織「停止石油」(Just Stop Oil)呼籲,下一屆政府應該簽署法律,在2030年以前逐步淘汰化石燃料。

根據現場畫面,「停止石油」2名成員拿著噴漆罐,衝上去就是一陣狂噴,古老岩塊瞬間染成一片橘黃色。現場遊客驚慌大喊「不!」、「停下來!」,也有幾人迅速衝上去阻止、搶奪噴漆罐。

WATCH: Climate protesters sprayed paint on the 5,000-year-old Stonehenge the day before celebrations begin for the Summer Solstice. pic.twitter.com/o84EXn83Jj