英國巨石陣被噴漆「一片泥黃」慘狀曝光　2環團人士抗議落網

▲英國巨石陣19日遭環保團體噴漆。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

英國著名史前遺跡「巨石陣」（Stonehenge）19日遭環保團體噴灑橘色粉末顏料，2名嫌犯當場落網。犯案的生態恐怖主義組織「停止石油」（Just Stop Oil）呼籲，下一屆政府應該簽署法律，在2030年以前逐步淘汰化石燃料。

根據現場畫面，「停止石油」2名成員拿著噴漆罐，衝上去就是一陣狂噴，古老岩塊瞬間染成一片橘黃色。現場遊客驚慌大喊「不！」、「停下來！」，也有幾人迅速衝上去阻止、搶奪噴漆罐。

WATCH: Climate protesters sprayed paint on the 5,000-year-old Stonehenge the day before celebrations begin for the Summer Solstice. pic.twitter.com/o84EXn83Jj — EnvirosTakingLs (@EnvirosTakingLs) June 19, 2024

威爾特郡（Wiltshire）警方證實，「中午時分，我們接獲通報指出，2名嫌犯在部分岩石上噴灑橘色染料。警官抵達現場，並且逮捕2名涉嫌破壞遺跡的人。我們的調查仍在持續中。」

「停止石油」透過各種公民抵抗與直接行動表達訴求，要求政府承諾停止開採化石燃料、停止頒發化石燃料許可證。他們發布聲明證實，被捕的是21歲牛津大學生林奇（Niamh Lynch）與73歲伯明罕居民奈杜（Rajan Naidu）。

「停止石油」宣稱，抗議行動使用的是玉米澱粉製成的粉末顏料，很快就能被雨水沖刷掉，但「繼續燃燒煤炭、石油與天然氣，將導致數百萬人死亡。我們必須團結起來捍衛人類，否則我們就會失去一切。」

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）譴責此舉，「這是對於英國及全世界最古老、最重要紀念碑的可恥破壞行為。」蘇納克的最大競選對手、工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）也批評該團體「很可悲」，「這些必須負起責任的人，必須面臨全面法律制裁。」