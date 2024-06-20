　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英國巨石陣被噴漆「一片泥黃」慘狀曝光　2環團人士抗議落網

▲▼英國巨石陣（Stonehenge）19日遭環保團體噴灑橘色粉末顏料，2名嫌犯當場落網。（圖／路透）

▲英國巨石陣19日遭環保團體噴漆。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

英國著名史前遺跡「巨石陣」（Stonehenge）19日遭環保團體噴灑橘色粉末顏料，2名嫌犯當場落網。犯案的生態恐怖主義組織「停止石油」（Just Stop Oil）呼籲，下一屆政府應該簽署法律，在2030年以前逐步淘汰化石燃料。

根據現場畫面，「停止石油」2名成員拿著噴漆罐，衝上去就是一陣狂噴，古老岩塊瞬間染成一片橘黃色。現場遊客驚慌大喊「不！」、「停下來！」，也有幾人迅速衝上去阻止、搶奪噴漆罐。

威爾特郡（Wiltshire）警方證實，「中午時分，我們接獲通報指出，2名嫌犯在部分岩石上噴灑橘色染料。警官抵達現場，並且逮捕2名涉嫌破壞遺跡的人。我們的調查仍在持續中。」

「停止石油」透過各種公民抵抗與直接行動表達訴求，要求政府承諾停止開採化石燃料、停止頒發化石燃料許可證。他們發布聲明證實，被捕的是21歲牛津大學生林奇（Niamh Lynch）與73歲伯明罕居民奈杜（Rajan Naidu）。

▲▼英國巨石陣（Stonehenge）19日遭環保團體噴灑橘色粉末顏料，2名嫌犯當場落網。（圖／路透）

「停止石油」宣稱，抗議行動使用的是玉米澱粉製成的粉末顏料，很快就能被雨水沖刷掉，但「繼續燃燒煤炭、石油與天然氣，將導致數百萬人死亡。我們必須團結起來捍衛人類，否則我們就會失去一切。」

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）譴責此舉，「這是對於英國及全世界最古老、最重要紀念碑的可恥破壞行為。」蘇納克的最大競選對手、工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）也批評該團體「很可悲」，「這些必須負起責任的人，必須面臨全面法律制裁。」

ET快訊
掛完急診騎Ubike回家！台中男遭輾斃…母全程目睹
515人跳槽輝達！　三星從台積電挖走近200人補缺口
直擊／2千年前「龐貝古城」大到逛不完！紅燈區、商店街全保留
外送員騙正妹「卡到色鬼」合體驅魔　無恥討12萬竟免關
網戀3年付出44萬！女友竟是「店裡打工大媽」　陸老闆當場崩潰
孫安佐涉槍砲案被逮　孫鵬救子「王牌律師團」陣容曝光
他靠1檔ETF資產翻倍　51歲滾億元、月入25萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英國巨石陣被噴漆「一片泥黃」慘狀曝光　2環團人士抗議落網

515人跳槽輝達！　三星從台積電挖走近200人補缺口

太雷了！美國麥當勞取消「AI點餐」　瘋狂出包慘淪暗黑料理

全國大停電影片曝！　厄瓜多「列車卡隧道」全城32度高溫濕悶

路邊隨機性侵年輕女生　噁狼竟是「百年壽司店老闆」

英相蘇納克護衛警官涉賭遭逮捕　對大選日期下注

黎巴嫩真主黨嗆「歐洲小國」：敢幫以色列就連你一起打

美祭新招打Tiktok　控違反13歲以下兒童隱私

快訊／厄瓜多大停電！　全國一片黑漆漆

日本、紐西蘭同意「情報分享」　重申台海和平重要性

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

暖心正妹12hrs擦亮山區反光鏡 滿滿青苔→清晰：也許能救1命

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上　驚悚影片曝

陳妍希爆被離婚！夫妻半年沒同框　陸狗仔曝「陳曉斷聯離家換手機」

混血啦啦隊聽健康操超無助　嘟嘴滿頭問號...即興螃蟹舞

男不讓博愛座遭7旬翁賞巴掌　正義女幫嗆：你再活也沒幾年

繼父買到超大號衛生棉　女兒笑歪：根本尿布XD

王柏傑酒駕狂道歉「北影撤個人影片」　震驚「前一晚喝的」謝欣穎連坐受罰

陸網紅到霞海城隍廟求姻緣　拜完收交友邀請：這麼靈？

基隆公車「逼讓座」　正義女挺學生槓阿伯

英國巨石陣被噴漆「一片泥黃」慘狀曝光　2環團人士抗議落網

515人跳槽輝達！　三星從台積電挖走近200人補缺口

太雷了！美國麥當勞取消「AI點餐」　瘋狂出包慘淪暗黑料理

全國大停電影片曝！　厄瓜多「列車卡隧道」全城32度高溫濕悶

路邊隨機性侵年輕女生　噁狼竟是「百年壽司店老闆」

英相蘇納克護衛警官涉賭遭逮捕　對大選日期下注

黎巴嫩真主黨嗆「歐洲小國」：敢幫以色列就連你一起打

美祭新招打Tiktok　控違反13歲以下兒童隱私

快訊／厄瓜多大停電！　全國一片黑漆漆

日本、紐西蘭同意「情報分享」　重申台海和平重要性

蔡阿嘎妻罕嚴肅「希望大家愛惜信用」！被放鳥17次：全貼出可寫1本書

爆「陳曉一心想離婚」衝熱搜！陳妍希昔「為愛犧牲挺尪」片段被挖

賓利「大改款雙門轎跑」6／25亮相！首搭油電動力、創最速水下紀綠

掛完急診騎Ubike回家！台中男路口疑搶黃燈…母目睹他遭轎車輾斃

英國巨石陣被噴漆「一片泥黃」慘狀曝光　2環團人士抗議落網

515人跳槽輝達！　三星從台積電挖走近200人補缺口

巴菲特買「台積電」又賣　達人曝：就是擔心這件事

不管好市多台中三店落腳何處　「茂洋天玥META」都穩坐沙鹿核心

博恩坦言撐不住了：我想要當更好的人　從來沒有這麼難過

閒置機車「長出小鳥＋4顆蛋」萌翻萬人　網友籲注意1事

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

國際熱門新聞

女大生洗澡意外勾到門　乳頭被撕成兩半

惡狼公園性侵　13歲女「在男同學面前」失身

尹錫悅宣布　南韓進入「人口緊急狀態」

杜特蒂長女退出小馬可仕內閣　雙方聯盟破裂

菊陽町補助　赴台旅遊每人2050元

路邊性侵女生　噁狼竟是百年壽司店老闆

菲控中「強登船」搶裝備　要求歸還償損

英相蘇納克恐丟議員席位！　創在位首相首例

以色列轟炸加薩走廊　聯合國：恐一再違反戰爭法

快訊／厄瓜多大停電！　全國一片黑漆漆

買票不代表能登機！空姐曝被趕下機9理由

日女童下海做「爸爸活」　54歲男被捕

女練習倒車意外加速　朋友面前衝下懸崖

太雷了！美國麥當勞取消「AI點餐」

更多熱門

相關新聞

英相蘇納克護衛警官涉賭遭逮捕　對大選日期下注

英相蘇納克護衛警官涉賭遭逮捕　對大選日期下注

英國廣播公司（BBC）報導，執政黨保守黨黨魁、首相蘇納克（Rishi Sunak）的一名近身護衛警官因為涉嫌賭博、就國會大選舉行日期下注，而於17日遭逮捕。

英相蘇納克恐丟議員席位！　創在位首相首例

英相蘇納克恐丟議員席位！　創在位首相首例

新北水環境夏令營　6／20起開放報名

新北水環境夏令營　6／20起開放報名

台東環保局籲落實揚塵防制措施　避免受罰

台東環保局籲落實揚塵防制措施　避免受罰

黃偉哲招待65校2400名師生飽覽英國國家藝廊珍藏展

黃偉哲招待65校2400名師生飽覽英國國家藝廊珍藏展

關鍵字：

環保巨石陣生態恐怖主義環保團體英國

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐比1手勢對記者領域展開　笑著走出地檢署

佛門住持破戒！約女直播主開房淪性愛片主角

娃娃機店脫到剩襪子　男女情慾流動全被拍

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上

LINE「6款免費貼圖爆載」！小小兵、醜白兔

女客吼「知道我誰嗎」　店員一句話讓她閉嘴

重機載短裙妹「大風颳出丁字褲」後車嗨翻：夭壽喔

孫鵬急聘「王牌律師團」救子　陣容曝光

陳妍希被離婚！　陳曉斷聯「離家換手機」

即／孫安佐經紀人毆警　再加妨害公務罪

歐陽娣娣現身機場「突雙膝下跪」　慘跌畫面流出

唐治平突下跪！　不爽被逼認屍：說了800次那不是我媽

即／國1南下「7車連撞」3車道封閉　堵塞2公里

6正妹荷官涉賭交保　小六替滴妹男友喊冤

家中搜出火槍　孫安佐30萬交保

更多

最夯影音

更多

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

暖心正妹12hrs擦亮山區反光鏡 滿滿青苔→清晰：也許能救1命

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上　驚悚影片曝

陳妍希爆被離婚！夫妻半年沒同框　陸狗仔曝「陳曉斷聯離家換手機」

混血啦啦隊聽健康操超無助　嘟嘴滿頭問號...即興螃蟹舞

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面