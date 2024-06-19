南化芒果與「鮮自然」合作主打楊枝甘露　黃偉哲力邀品嘗夏日限定鮮滋味

▲「2024台南市國際芒果節-南化芒果歐伊細」，將在23日於南化天后宮前廣場舉行，市府宣布南化芒果將與「鮮自然」攜手合作，讓民眾喝到使用南化芒果的清涼茶飲「楊枝甘露」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2024台南市國際芒果節-南化芒果歐伊細」，將在23日於南化天后宮前廣場舉行，市府19日宣布南化芒果將與手搖飲連鎖品牌「鮮自然」攜手合作，市長黃偉哲並見證「鮮自然」與南化侯家果菜運銷合作社簽訂MOU(合作備忘錄)，民眾於今年夏季將可喝到使用南化芒果的清涼茶飲「楊枝甘露」。





市長黃偉哲表示，台南芒果季已進入盛產期，非常高興台南優質在地企業鮮自然選用南化芒果，做出精緻的手搖飲品「楊枝甘露」，讓全台各地消費者都買的到，而楊枝甘露也成為繼珍奶之後，成為最受外國朋友喜愛的台灣飲品，尤其在炎炎夏日來一杯最是清涼消暑。





黃偉哲強調，南化是台南芒果最重要的產地之一，市府期盼透過與飲品店合作，讓民眾品嘗最優質的南化和台南芒果，歡迎全台民眾到鮮自然選購，也希望未來更多餐飲企業都能支持台南在地農產品。



南化區長徐全立表示，感謝鮮自然手搖飲總經理洪榮灃支持推廣行銷南化優質芒果，使用南化在地愛文芒果調製楊枝甘露飲，讓辛苦的果農心血結晶被更多的消費者看見，讓全台都可以品嘗到台南的甜，更讓南化芒果有新的口味呈現。



鮮自然企業有限公司表示，這款升級版的《楊枝甘露飲》新纖風味，以清爽的茉莉綠茶與馬修嚴選無加糖優格作為減糖基底，替換了傳統高熱量椰漿，加入愛文芒果泥、牛奶、葡萄柚果肉與西米露，含糖量減少六成，口感更為絲滑順口。不僅滿足現代消費者對創新口味的追求，讓大家在享受香甜飲品同時，減少熱量負擔，預計七月於全省鮮自然限定門市販售。



台南在地手搖飲品牌──鮮自然創立於2005年，目前在全台擁有近60家連鎖門市，卓越的茶飲品質廣受消費者喜愛。本次合作的南化在地果農─侯家果菜運銷合作社，其家族種植的芒果品質優良，2022年台南市愛文芒果評鑑比賽中侯明信獲得頭等獎；2023年則由侯育晴獲得優等獎，侯建同獲得良等獎，為南化芒果奪得好成績。