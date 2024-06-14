4歲女童誤吞「鈕扣電池」險喪命！醫餵2小時蜂蜜　驚險救回

▲鈕扣電池對具有高度危險性，如果孩童誤食將造成嚴重地永久性損傷。（圖／示意圖／達志影像）

記者閔文昱／綜合報導

英國一名4歲女童伊莎貝拉（Isabella Telford）近日在遊樂場玩耍時，不慎吞下玩具發光戒指中的鈕扣電池，險些因此釀成悲劇。所幸在醫護人員指示下，她以「每10分鐘吃1湯匙蜂蜜」的方式成功避免腸胃損傷，並在隔天順利排出電池。

根據《每日郵報》的報導，伊莎貝拉和家人在諾福克郡度假村玩樂時，家人給她買了一隻會發光的玩具戒指。然而，玩具戒指的電池蓋原本是用熱熔膠黏合，其中1顆電池漏液，導致熱熔膠融化、電池蓋鬆脫，伊莎貝拉在不經意間將其中一顆電池吞下肚。

伊莎貝拉的母親艾德兒（Adele Telford）發現後，立刻帶女兒前往急診。在醫護人員的指示下，艾德兒讓伊莎貝拉躺在病床上，每10分鐘餵她10毫升蜂蜜，持續了2小時之久。最後，伊莎貝拉成功避免腸胃損傷，並於隔天順利將電池排出。

醫護人員解釋，蜂蜜的作用在於其黏稠性質可以形成一道屏障，阻隔電池與胃壁的接觸，而蜂蜜中的抗菌成份也能中和電池釋放的鹼性物質。

▲醫師表示，若真的誤食鈕扣電池，可給孩子喝蜂蜜緊急處置，並盡快送醫。（示意圖／翻攝自pixabay）

事實上，鈕扣電池對兒童來說非常危險，因為當電池接觸到唾液時，會產生強烈的鹼性溶液，有可能溶解內部組織，造成潛在的致命損害。據統計，每2500名吞食電池的孩童中，就有1人因此喪命，且年紀越小的孩童受到嚴重傷害的風險越高。

急診科醫師翁梓華過去就曾分享，常常因為孩子覺得好玩，將小顆的鈕扣電池放進嘴巴，一不小心吞下，雖然誤食電池初期沒有什麼特別的症狀，但電池的傷害主要是來自於「陰極持續釋放的鹼性物質」，會讓孩子的腸胃壁「壞死」，而壞死的腸壁又容易將電池「沾黏」，一旦電池持續釋放鹼性物質未取出，腸壁會持續壞死，就可能導致腸道破裂，進而危及孩子的生命。

翁梓華強調，「預防勝於治療」，避免讓孩子接觸到鈕扣電池，才是防止誤食的最佳方法，建議電池存放的地方是在孩子無法拿到的高處，且要用鑰匙鎖上；若真的誤食，送到急診還有一段時間，則可給孩子喝「蜂蜜」。醫師提及，根據2019年的論文指出，蜂蜜可以有效緩解鈕扣電池釋出鹼性物質的時間，作法是每10分鐘餵孩子2茶匙、約10毫升的蜂蜜，連續6次，爭取到急診做後續處置的時間。