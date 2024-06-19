部隊、宗教團體也要來立院備詢　5部長認基層憂心：這幾天電話不斷

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（19日）將針對行政院提出的國會改革覆議案，舉行全院委員會審查，並邀行政院長卓榮泰說明覆議案並備詢。由於相關修法有關民眾至立院備詢、調查資料等，綠委邱志偉質詢時邀請各部會首長上台，並詢問基層對相關修法反應如何？內政部長劉世芳坦言，這兩天很多宗教團體都說怎麼會這樣？他們非常不同意這樣的做法。農業部長陳駿季也坦言，這周很多農漁會都打電話反映，對於這樣的調查表達憂心。

邱志偉質詢時表示，立院職權行使法第48條，不管是質詢權、聽證權、調閱文件權等，會傷害國家人民、相關團體權益，三讀通過後舉國譁然，各行各業都可能受影響，根據47條規定，政府機關、部隊、法人包含宗教跟社團法人，社會關係人士包含會計師、稅務人員，農漁會相關組織，還有產業界相關人士，請教顧立雄，若違反相關規定就課以罰責，基層官兵反應如何？

國防部長顧立雄表示，按照585號解釋，立法院調查權行使只是輔助性權力，調查並非毫無限制，現在要修法擴及到國防部以下各部隊，如果要相關調查行使，應該要由國防部核定，現在直接可以下到國防部轄下上千個單位，這樣無法做判斷，若可以直接跟部隊要資料，會嚴重侵害相關可能機密。

邱志偉追問，宗教團體、社團法人包含扶輪社、獅子會等等也會遇到類似問題，和尚、大師傅、住持都可能來備詢，基層反應如何？內政部長劉世芳回應，這些人民團體有2萬多個，這兩天很多宗教團體都說怎麼會這樣，若要請他們來接受立委調查，並不符合憲法和國際人權公約上的保障，他們非常不同意這樣的做法，立院職權行使法應該就五權分立原則處理。

邱志偉也詢問，科技業、基層農業、漁業又如何看待？經濟部長郭智輝表示，科技會非常恐懼，有很多生產及研發機密，相關內容若洩漏到國會影響很大，大家確實很擔心。農業部長陳駿季也回應，這周很多農漁會都打電話加油、也反映一些事情，因為農漁業是農業部很好夥伴，他們憂心這樣的調查下，會有疑慮。