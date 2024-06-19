綠黨團對國會改革釋憲結果「高度信心」　指倒閣主動權在「藍白」

▲民進黨立委吳思瑤 。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（19日）將針對行政院提出的國會改革覆議案，舉行全院委員會會議進行兩天的審查，並邀行政院長卓榮泰說明覆議案並備詢。對於覆議案，民進黨團表示，就看週五投票結果，若未通過當然循釋憲管道，對於釋憲結果有高度信心。至於閣揆不信任案、倒閣、解散國會等，憲法都有清楚規範，發動權在在野黨，不是執政黨會發動。

民進黨團幹事長吳思瑤指出，若覆議案未過，對於釋憲結果有很高信心，相關程序後，執政黨會努力維持政局穩定，有很高共識拚經濟、拚民生，這會期一定要通過打詐四法、回應人民期待。希望在野黨顧及人民期待、不要再亂下去。

至於近期幾份有關內閣表現民調，吳思瑤強調，最近幾份民調可以觀察到，民進黨都是拔得頭籌，也大幅領先兩個在野黨，感謝人民肯定。在行政部門表現跟總統滿意度部分，他們剛滿月，受限於國會新生態，在政策上需要磨合、也需要和在野黨溝通，相信會越來越好。

對於有綠委罵內閣團隊是外星人。綠委許智傑緩頰，還好啦！有很多實業界跟產業界人才到內閣，他們還不熟悉政治語言、彼此有一些磨合期，很快所有閣員跟委員就會有良好溝通，政務跟民調也會越來越順利。

而經濟部長郭智輝滿意度第一。許智傑指出，那很好啊！郭智輝是民間科技人才、公司也經營得很好，大家對他有信心，他過去對政治語言不是那麼熟悉，也很坦然面對，將來如何跟國會溝通、政務運作更順暢，有信心。