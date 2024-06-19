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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

午後大雨澆不熄青鳥　卓榮泰：聽到喇叭聲跟打雷聲實在於心不忍

▲▼民眾冒雨聚集在立法院外。（圖／記者張乃文攝）

▲民眾冒雨聚集在立法院外。（圖／記者張乃文攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰19日針對覆議案赴立法院說明並備詢。民進黨立委徐富癸質詢時提及，有很多來自全台各地鄉親朋友坐在場外，也在關心這幾天的情勢變化，還下大雨。卓榮泰說，聽到外面的喇叭聲跟打雷聲，實在是於心非常不忍，何不在這裡好好討論，就可以不用讓大家這麼辛苦，「這是我們做得到的，立院做得到的」。

民進黨立委徐富癸質詢時問及，為什麼堅決要提出覆議？卓榮泰答詢時說，第一點就是討論過程不完備，欠缺民主程序；再來，嚴重牴觸憲法，尤其在總統到立法院進行國情報告，變成一個定期或不定期義務且要即問即答，顯然非常不妥。同時，在調查權、調閱權跟聽證的過程，欠缺法律明確性跟比例原則，對一般國人的基本法律保障非常不足。

卓榮泰說，總總看起來，就算不是為了政府官員，也應該為了所有國人提出覆議案，才能保障每一個人不受權力的侵害。

徐富癸說，現在的公務人員好像變成危險行業，只要亂回答、被認定是反質詢，就可能隨時會被移送法辦。卓榮泰說，國家是要持續前進，但是公務人員絕對不能「黑白回答」，虛偽陳述是每個政治工作者的政治人格自殺，他與國人都不會容忍，還是希望內閣團隊，面對國會任何詢問，都要依據專業依據事實誠懇回答，所以不會「黑白回答」。

接著徐富癸問到，有很多來自全台各地鄉親朋友坐在場外，也在關心這幾天的情勢變化，還下大雨。卓榮泰說，聽到外面的喇叭聲跟打雷聲，實在是於心非常不忍，何不在這裡好好討論，就可以不用讓大家這麼辛苦。

徐富癸說，只要通過覆議案，國會改革相關法案就可以回到立法院討論；卓榮泰說，「這是我們做得到的，立院做得到的」。接著徐問，若覆議案沒有通過，後續處理方式？卓說，依照憲法規定，只寫到必須接受法律案，沒有其他選項，但還可以尋求其他憲法上的救濟。

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