藍鷹對青鳥！週五表決覆議案　國民黨號召支持者挺國會改革

▲國會改革覆議案將於週五進行表決。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

藍鷹對青鳥！立法院今明兩天召開全院委員會，審查行政院針對已三讀的國會改革法案所提覆議案。「青鳥」群眾已預告，今明兩天以及週五將重返立法院外集結；國民黨部分也做好準備，周五覆議案表決當天，將在青島東路發起「藍鷹行動」。

國民黨團表示，21日上午將於立法院外將舉辦「藍鷹行動」挺改革，由國民黨中央黨部及立法院國民黨團協力籌辦，邀請全國支持國會改革、希望陽光照進立法院的鄉親一起共襄盛舉，走上街頭把過去八年對民進黨貪汙腐敗、專制傲慢的不滿吶喊出來。

國民黨團指出，國會改革歷經包含委員會、公聽會、朝野協商、院會等13次大小會議，耗時2個月才三讀通過，但民進黨政府及立法院民進黨黨團卻一再抹黑，再三造謠。視改革為洪水猛獸，但其實就是拒絕被監督、被調查，害怕過去八年所有的藏汙納垢及貪汙腐敗都被攤開來被全民檢視，民進黨越是害怕，在野黨就越要堅持下去，因此需要國人、鄉親的支持。

據了解，目前多位國民黨籍立法委員及地方黨部也以行動支持「藍鷹行動」，號召該選區的選民、鄉親到立法院外支持國會改革。國民黨團說，要讓民進黨聽到人民的聲音，讓賴清德政府知道人民「要真相、反貪腐」的訴求。

國民黨團說明，「藍鷹行動」將於6月21日(周五)上午8時整開始入場，活動地點在立法院外的青島東路(鎮江街到林森南路路段)，屆時將邀請國民黨多位立委上台宣講，同時雙北市議員也將到場一同支持改革。

