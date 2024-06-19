　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

南投松柏嶺「茶薰饗宴」7／20北車登場　觀光署：中部旅遊新亮點

▲▼觀光署舉辦「魅力茶薰六感饗宴 Cooling Tea Spa」活動宣傳記者會。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲觀光署舉辦「魅力茶薰六感饗宴」宣傳記者會，7月20日在台北車站登場。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

南投縣名間鄉松柏嶺地區擁有百年茶產業文化，觀光署參山國家風景區管理處將於7月20日，在台北車站舉辦「魅力茶薰 六感饗宴CoolingTepa」活動，邀駐台代表、各國在台學生等百餘人，體驗品茗與茶葉蒸臉敷眼，推廣松柏嶺區成為旅遊新亮點。

參山處今（19日）舉辦「魅力茶薰 六感饗宴」宣傳記者會，從小喝茶的藝人楊繡惠到場體驗茶葉面膜敷臉，Friends in Taiwan創辦人馬來西亞籍賴淑薇也帶著國際學生緬甸籍San San kyi、Anatasia等到場參與，眾人在品茶師帶領之下學習泡茶、喝茶，氣氛熱絡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼觀光署舉辦「魅力茶薰六感饗宴 Cooling Tea Spa」活動宣傳記者會。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲「魅力茶薰六感饗宴」宣傳記者會，眾人動手泡茶品茗。（圖／記者蔡亞樺攝）

出席記者會的觀光署副署長林信任致詞表示，過去在國外派駐期間，常以茶會友，深得外國朋友的心，而國人日常茶飲與手搖飲，使用基底茶大多來自松柏嶺地區，可說是國民茶葉，以「茶薰六感」深度旅遊提升附加價值，20日當天活動提供語言服務，邀外國朋友與國人一起來體驗。

參山處處長曹忠猷說，松柏嶺茶葉在台灣茶產業佔比約50％，以原料茶、基底茶為主，是有名的茶鄉，遊客來到茶文化主題館之後，還可以順道至八卦山、南投體驗休閒農業主題旅遊，也可至日月潭、溪頭等地。

▲▼觀光署舉辦「魅力茶薰六感饗宴 Cooling Tea Spa」活動宣傳記者會。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲觀光署副署長林信任與藝人楊繡惠推廣南投縣松柏嶺地區茶文化。（圖／記者蔡亞樺攝）

觀光署表示，7月20日活動當天，現場規劃市集和音樂表演，展售參山風管處轄內產品與美食，茶席區提供免費試飲茶，限量200份的50元市集抵用券，採現場排隊領取，指定攤商消費滿100元可獲1點，集滿指定點數得兌換環保吸管組、多肉盆栽等禮物。

ET快訊
林襄激短裙「M字腿餵食」西裝男！　火辣片瘋傳
快訊／孫安佐被逮　狄鶯首發文
台鐵R200型柴電機車首航曝光！ 　逾千人潮爭睹
北市人妻遭虐！綑椅子嘴塞紗布暴打　嚇到失禁
快訊／雨區擴大！大雷雨狂灌5縣市　持續1小時　
快訊／國家警報響！　大雷雨轟炸雙北
快訊／雨彈來襲！10縣市大雨特報　下到晚上
看守所收容人暴怒踹門　科員勸導氣到倒地...搶救3天亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵歐系R200新柴電機車今首航　上千人搶目睹風采

小六女童半夜尖叫、痙攣！送醫電擊22次救命　竟是超罕見心臟病

台師大生收簡訊通知被二一退學　校方急喊「假的」：勿點連結

台南鳥會搶救2級保育類小燕鷗　連續13天治療照顧將野放

家長帶嬰兒搭商務艙「整路哭叫」！空服員嘆：替其他乘客難過

博愛座爆世代對立！醫揭老人「活成討人厭樣子」5大危險因子

快訊／雨區擴大！大雷雨狂灌5縣市　持續1小時　

郵局員工恐領嘸4.4個月獎金！首次考成拿乙等　中華郵政要申覆

快訊／國家警報響！大雷雨轟炸雙北　2地暴雨告警

快訊／雨彈來襲！10縣市大雨特報　下到晚上

男不讓博愛座遭7旬翁賞巴掌　正義女幫嗆：你再活也沒幾年

火槍惹議！孫安佐經紀人到案　我們不是白痴：是大型打火機

婁峻碩抗拒被焦凡凡打扮　被回「不結婚了」秒聽話XD

孫可芳懷孕胖28kg「後悔沒聽勸」　帶娃崩潰痛哭…讚劉冠廷神隊友

社牛女兒與義大利人聊天　只學1個月竟能流暢對話！

險出人命！聯結車右轉　疑未注意擦撞一旁機車

網紅柯基「酒酒」睡夢中離世　主人不捨道別：感謝15年美好

大元「明年才登記」笑：終於講出來！　曝私下和鼓鼓情趣偷噹「他很GY」

大元為求感情保鮮找激情　買情趣衣穿給鼓鼓看＞///＜

國道聯結車爆胎連撞2車　小黃慘遭夾擊車變廢鐵

台鐵歐系R200新柴電機車今首航　上千人搶目睹風采

小六女童半夜尖叫、痙攣！送醫電擊22次救命　竟是超罕見心臟病

台師大生收簡訊通知被二一退學　校方急喊「假的」：勿點連結

台南鳥會搶救2級保育類小燕鷗　連續13天治療照顧將野放

家長帶嬰兒搭商務艙「整路哭叫」！空服員嘆：替其他乘客難過

博愛座爆世代對立！醫揭老人「活成討人厭樣子」5大危險因子

快訊／雨區擴大！大雷雨狂灌5縣市　持續1小時　

郵局員工恐領嘸4.4個月獎金！首次考成拿乙等　中華郵政要申覆

快訊／國家警報響！大雷雨轟炸雙北　2地暴雨告警

快訊／雨彈來襲！10縣市大雨特報　下到晚上

高雄2男太無聊　「自製撞鬼靈異片」PO網…警社維法偵辦

預防炊事不慎釀火警　南消第一大隊推廣使用智能瓦斯爐

輝達效應延燒　信義：千坪土地成市場新寵

新店落難柴犬「脫肛」身體消瘦　康復重生「變愛笑」開放認養

23位金曲獎入圍者齊聚！　孫盛希放話紅毯服裝「不辜負大家的期待」

電動天窗泡澡看星星！宜蘭五結「南洋風Villa」開箱　6人就能包棟

AI助攻！外資喊買台達電　目標價上調至435元

黃珊珊列七大點挺「財劃法」　喊話行政院：提出版本向人民負責

台鐵歐系R200新柴電機車今首航　上千人搶目睹風采

小六女童半夜尖叫、痙攣！送醫電擊22次救命　竟是超罕見心臟病

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

生活熱門新聞

挖到遺跡停工！台積電回應了

「西門町店員1句話」她秒買2千元洋裝　真相超怒

今雨最多！　「下最大」地區曝

王柏傑酒駕遭逮捕！　網火大灌爆粉專：退出演藝圈

百萬YTR「伸舌頭親妹妹」全場喊噁！本人親揭真相

滴妹男友千萬賭場被抄！IG滿滿「爆乳荷官照」

裕隆城新馬辣再爆食物中毒「勒令停業」

「00940漲爆62萬」大戶現身繼續買進！全場驚呆

博愛座的由來！　為紀念1位已故前總統

老人逼讓座　醫籲取消博愛座：別人家小孩死不完

好運來了！「5星座」6月結束前運勢翻紅

博愛座惹議！他搭日本地鐵「見驚奇1幕」：台灣沒遇過

酒店妹「生兩孩」都不同爸！5口合吃1便當　社工爆衝擊

女友狂喊「別插到底」他超不解！過來人吐悲劇：送急診

更多熱門

相關新聞

拚國際旅客來台「下半年鎖定印度」　觀光署曝困境：航班未直飛

拚國際旅客來台「下半年鎖定印度」　觀光署曝困境：航班未直飛

交通部觀光署設定今年來台國際觀光客目標為1200萬人次，據統計今年至6月11日僅345萬人次，觀光署副署長林信任今(19日)表示，接下來將鎖定印度市場，但中華航空直飛印度航班尚未復航，印度旅客來台必須轉機，沒有以前便利，加強宣傳。

宜蘭旅宿業爭取振興補助　觀光署：評估中

宜蘭旅宿業爭取振興補助　觀光署：評估中

阿里山林鐵中斷15年「7月初全線修復通車」　林業署出書記錄

阿里山林鐵中斷15年「7月初全線修復通車」　林業署出書記錄

波尼多小旅宿「好客標章」遭拔！觀光署勒令停業　台東縣府罰50萬

波尼多小旅宿「好客標章」遭拔！觀光署勒令停業　台東縣府罰50萬

年輕人都去日韓玩「去中國很LOW？」　網點2原因

年輕人都去日韓玩「去中國很LOW？」　網點2原因

關鍵字：

南投松柏嶺旅遊茶葉觀光署

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北市千萬賭場被抄　幕後老闆是「滴妹男友」

蔡阿嘎老婆哭哭！

新冠又來！　醫揭「2症狀」快篩約一半確診

瑜珈女神瞞婚13年爆出軌「黃姓男星」

即／孫鵬住家遭搜索！　孫安佐遭帶回訊問

陳妍希遭爆「8年婚姻破裂」！陸狗仔：陳曉一心想離婚

快訊／男友賭場被抄「滴妹首發聲」！

挖到遺跡停工！台積電回應了

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上

陳妍希被離婚！　陳曉斷聯「離家換手機」

「西門町店員1句話」她秒買2千元洋裝　真相超怒

王柏傑酒駕開她車「謝欣穎也受罰」！嚴重下場曝光

瑜伽女神爆帶男進房！夫門外目睹「被綠過程」崩潰

警方突襲畫面曝！「滴妹男友」出資賭場被抄了

今雨最多！　「下最大」地區曝

更多

最夯影音

更多

男不讓博愛座遭7旬翁賞巴掌　正義女幫嗆：你再活也沒幾年

火槍惹議！孫安佐經紀人到案　我們不是白痴：是大型打火機

婁峻碩抗拒被焦凡凡打扮　被回「不結婚了」秒聽話XD

孫可芳懷孕胖28kg「後悔沒聽勸」　帶娃崩潰痛哭…讚劉冠廷神隊友

社牛女兒與義大利人聊天　只學1個月竟能流暢對話！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面