南投松柏嶺「茶薰饗宴」7／20北車登場　觀光署：中部旅遊新亮點

▲觀光署舉辦「魅力茶薰六感饗宴」宣傳記者會，7月20日在台北車站登場。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

南投縣名間鄉松柏嶺地區擁有百年茶產業文化，觀光署參山國家風景區管理處將於7月20日，在台北車站舉辦「魅力茶薰 六感饗宴CoolingTepa」活動，邀駐台代表、各國在台學生等百餘人，體驗品茗與茶葉蒸臉敷眼，推廣松柏嶺區成為旅遊新亮點。

參山處今（19日）舉辦「魅力茶薰 六感饗宴」宣傳記者會，從小喝茶的藝人楊繡惠到場體驗茶葉面膜敷臉，Friends in Taiwan創辦人馬來西亞籍賴淑薇也帶著國際學生緬甸籍San San kyi、Anatasia等到場參與，眾人在品茶師帶領之下學習泡茶、喝茶，氣氛熱絡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「魅力茶薰六感饗宴」宣傳記者會，眾人動手泡茶品茗。（圖／記者蔡亞樺攝）

出席記者會的觀光署副署長林信任致詞表示，過去在國外派駐期間，常以茶會友，深得外國朋友的心，而國人日常茶飲與手搖飲，使用基底茶大多來自松柏嶺地區，可說是國民茶葉，以「茶薰六感」深度旅遊提升附加價值，20日當天活動提供語言服務，邀外國朋友與國人一起來體驗。

參山處處長曹忠猷說，松柏嶺茶葉在台灣茶產業佔比約50％，以原料茶、基底茶為主，是有名的茶鄉，遊客來到茶文化主題館之後，還可以順道至八卦山、南投體驗休閒農業主題旅遊，也可至日月潭、溪頭等地。

▲觀光署副署長林信任與藝人楊繡惠推廣南投縣松柏嶺地區茶文化。（圖／記者蔡亞樺攝）

觀光署表示，7月20日活動當天，現場規劃市集和音樂表演，展售參山風管處轄內產品與美食，茶席區提供免費試飲茶，限量200份的50元市集抵用券，採現場排隊領取，指定攤商消費滿100元可獲1點，集滿指定點數得兌換環保吸管組、多肉盆栽等禮物。