波尼多小旅宿「好客標章」遭拔！觀光署勒令停業　重罰50萬元

▲波尼多小旅宿爆發偷拍案件，台東縣政府廢止其民宿登記證，並處50萬元罰鍰。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者蔡亞樺／台北報導

台東波尼多小旅宿爆發偷拍案件，陳姓負責人涉嫌在房間浴室裝設針孔，女遊客察覺後報警，觀光署今（18日）撤銷其「好客民宿」標章，觀光署表示，已命該民宿立即停業，台東縣政府亦於今日裁罰業者50萬元罰鍰，以及廢止民宿登記證。

觀光署指出，台東縣「波尼多小旅宿」民宿裝設針孔偷拍入住旅客，經警方調查後依妨害秘密罪函送偵辦的情事。該民宿先前獲頒好客民宿標章，因違法事證明確，違反好客民宿之精神，今日撤銷其「好客民宿」資格，以維護好客民宿品質及品牌形象。

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觀光署表示，依「發展觀光條例」規定，旅宿業有玷辱國家榮譽、損害國家利益、妨害善良風俗或詐騙旅客行為情節重大者，最高處以50萬元之罰鍰，並得廢止其登記證。

觀光署已命該民宿立即停業，並要求台東縣政府立即啟動調查程序，台東縣政府亦已於今日依上開規定，裁罰業者50萬元罰鍰及廢止民宿登記證。

觀光署呼籲，所有旅宿業及從業人員應遵守旅宿相關法規，不得有危害旅客之違規行為，並積極落實旅客隱私及相關權益之保障，有違規行為者，將依法嚴懲不貸。